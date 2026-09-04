به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، مجتبی فلاح یخدانی، در بازدید از اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اردکان، بر ضرورت ساماندهی و تعیین تکلیف وضعیت موقوفات بخش عقدا تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه ارزشمند وقف در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: وقف یکی از مهم‌ترین مصادیق صدقات جاریه است که آثار، برکات و حسنات فراوانی برای جامعه به همراه دارد.

رئیس حوزه قضایی عقدا با تأکید بر اهمیت صیانت و ساماندهی موقوفات، خواستار تعیین تکلیف وضعیت موقوفات این بخش، به‌ویژه امامزاده‌ها و موقوفات مهم شد.

فلاح یخدانی همچنین عموم مردم را به مشارکت در سنت حسنه وقف و بهره‌مندی از آثار و برکات ماندگار آن دعوت کرد.

در پایان این دیدار، رئیس حوزه قضایی بخش عقدا به مناسبت فرارسیدن هفته وقف، این مناسبت را به رئیس و کارکنان اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اردکان تبریک گفت.