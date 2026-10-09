به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان یزد، عباس حاجی‌حسینی با اشاره به جایگاه تخم‌مرغ در تأمین پروتئین خانوارها اظهار کرد: یزد با فعالیت واحدهای پرورش مرغ تخم‌گذار و سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید طیور، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخشی از نیاز سایر استان‌ها را نیز تأمین می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر هفت واحد پرورش پولت با ظرفیت ۹ هزار و ۵۰۰ قطعه در استان فعال است که ۷۰ درصد نیاز یزد به پولت را تأمین می‌کند. همچنین ۴۴ واحد پرورش مرغ تخم‌گذار با ظرفیت نگهداری چهار میلیون قطعه، سالانه ۴۵ هزار تن تخم‌مرغ تولید می‌کنند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد با اشاره به سرانه مصرف سالانه ۱۵.۴ کیلوگرمی تخم‌مرغ در استان گفت: نیاز سالانه یزد به این محصول حدود ۲۰ هزار تن برآورد می‌شود و ۲۵ هزار تن مازاد تولید به استان‌های دیگر اختصاص می‌یابد.

حاجی‌حسینی تأمین پایدار نهاده‌ها، نوسازی واحدهای پرورشی و تقویت زنجیره ارزش تولید طیور را از اولویت‌های سازمان جهادکشاورزی استان دانست و بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان برای تداوم تولید و تأمین پایدار این محصول تأکید کرد.