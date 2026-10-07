دریافت 4 MB کد مطلب 6970617 https://mehrnews.com/x3dgdw ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱ کد مطلب 6970617 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱ تأمین ارز دارو ۳۰ درصد افزایش یافت رئیس بانک مرکزی گفت: تأمین ارز دارو تا نیمه مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است. کپی شد مطالب مرتبط لزوم جذب کامل تسهیلات تولید در سمنان؛ بانکها گره تولید را باز کنند پژوهشگاه نیرو میزبان بررسی چالشهای توسعه نیروگاههای خورشیدی اولویت اصلی خوزستان حفظ اشتغال و ظرفیتهای تولیدی است تشکیل کارگروه ویژه مجلس برای ترک فعل مسئولان خودروسازی برچسبها سازمان غذا و دارو عبدالناصر همتی تخصیص ارز
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