دریافت 4 MB
کد مطلب 6970617
  1. فیلم
  2. اقتصاد
۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

تأمین ارز دارو ۳۰ درصد افزایش یافت

تأمین ارز دارو ۳۰ درصد افزایش یافت

رئیس بانک مرکزی گفت: تأمین ارز دارو تا نیمه مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید