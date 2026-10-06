به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده شامگاه امروز سه‌شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار کرد: شرکت گاز استان باید شرایط تأمین گاز واحدهای تولیدی در بخش‌ها و سطوح مختلف را بررسی کند و متناسب با ظرفیت تولید، تأمین گاز این واحدها در کارگروه مربوطه تسریع شود تا خوزستان بیشترین حجم بهره‌مندی را داشته باشد و واحدهای تولیدی با کمترین مشکل مواجه شوند.

وی با اشاره به حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده افزود: موضوع استفاده از واحدهای تولیدی دارای مجوز پیمانکاری که در جنگ تحمیلی آسیب دیده‌اند برای اجرای پروژه‌های استان مطرح شد؛ همچنین درباره تفکیک انشعابات گاز واحدهای غیرپتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر مقرر شد کارگروهی تشکیل شود تا این موضوع و حمایت از پیمانکاران آسیب‌دیده مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار خوزستان با اشاره به مشکلات پتروشیمی شوشتر بیان کرد: دو موضوع در ارتباط با این شرکت باید بررسی شود؛ نخست اینکه محصول تولیدی آن در مجموعه پتروشیمی قرار نمی‌گیرد و عنوان فعلی ممکن است بار اضافی در تعرفه آب مصرفی ایجاد کند. بحث دوم تخصیص آب است که با توجه به مصرف کمتر از سهمیه تعیین‌شده، از شرکت خواستیم عدد تخصیص را کاهش دهند و بر اساس میزان آب مورد نیاز، تخصیص جدید تعریف شود که به ادامه فعالیت شرکت کمک خواهد کرد.

وی در خصوص پرونده پتروشیمی مسجدسلیمان تصریح کرد: آخرین بحث مطرح‌شده در ارتباط با این شرکت، امهال بدهی ارزی بود که مقرر شد سازوکار لازم برای آن پیگیری شود.

استاندار خوزستان با تأکید بر اهمیت حفظ اشتغال در مناطق محروم عنوان کرد: در مناطقی که محروم هستند و تعداد افراد جویای کار بالاست، باید ظرفیت تولید را حفظ کنیم؛ مسئله اشتغال در وهله اول مورد توجه ما قرار دارد و تلاش می‌کنیم موانع موجود بر سر راه شرکت‌ها را برای حفظ اشتغال موجود رفع کنیم.