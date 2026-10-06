به گزارش خبرنگار مهر، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در کشور علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق، با مجموعه‌ای از مسائل فنی، اقتصادی و اجرایی از جمله تأمین مالی، دریافت مجوز و زمین، اتصال به شبکه و نحوه فروش برق مواجه است؛ موضوعاتی که در هشتمین کنفرانس و نمایشگاه نیروگاه‌های خورشیدی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این رویداد به میزبانی پژوهشگاه نیرو برگزار می‌شود و محورهای آن موضوعاتی از جمله شرایط اخذ مجوز و تأمین زمین، روش‌های تأمین مالی و استفاده از تسهیلات بانکی، بررسی هزینه و درآمد نیروگاه‌ها در مدل‌های مختلف فروش برق، الزامات اتصال به شبکه و سازوکار تأمین برق از تابلوی سبز بورس انرژی را دربرمی‌گیرد.

همچنین در این کنفرانس، مدل‌های مختلف سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی و سیاست‌های تکلیفی دولت در حوزه‌های صنعتی و کشاورزی بررسی خواهد شد.

در بخش آموزشی این رویداد نیز کارگاه‌هایی درباره واردات پنل و تجهیزات خورشیدی، تخصیص ارز و امور گمرکی، بررسی فنی و اقتصادی انواع باتری و ذخیره‌سازهای صنعتی، طراحی و نصب نیروگاه‌های خورشیدی، عملیات اجرائی و نصب تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ، آشنایی با طراحی الکتریکال و حفاظت نیروگاه‌های خورشیدی، طراحی نقشه‌ها و پلان‌های نیروگاه خورشیدی با PVcase، اتصال به شبکه نیروگاه‌های خورشیدی با نرم افزار DIgSILENT و معاملات برق در تابلوی سبز بورس انرژی و محاسبه قبوض و قردادها برگزار می‌شود.

پژوهشگاه نیرو به‌عنوان میزبان این رویداد، محل برگزاری بخش نمایشگاهی آن نیز خواهد بود و بیش از ۴۰ شرکت فعال در حوزه تولید تجهیزات و اجرای نیروگاه‌های خورشیدی در این بخش حضور خواهند داشت.

هشتمین کنفرانس و نمایشگاه نیروگاه‌های خورشیدی ایران ۲۱ و ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و برای اطلاع از جزئیات برنامه ها و نشستها، ثبت نام در کنفرانس یا کارگاه‌های جانبی به تارنمای برگزاری این همایش به آدرس www.reniran.ir مراجعه نمایند.