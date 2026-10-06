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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۳

پژوهشگاه نیرو میزبان بررسی چالش‌های توسعه نیروگاه‌های خورشیدی

پژوهشگاه نیرو میزبان بررسی چالش‌های توسعه نیروگاه‌های خورشیدی

پژوهشگاه نیرو هشتمین کنفرانس نیروگاه‌های خورشیدی ایران با تمرکز بر موانع توسعه سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، اتصال به شبکه و مدل‌های اقتصادی احداث نیروگاه‌های خورشیدی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در کشور علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق، با مجموعه‌ای از مسائل فنی، اقتصادی و اجرایی از جمله تأمین مالی، دریافت مجوز و زمین، اتصال به شبکه و نحوه فروش برق مواجه است؛ موضوعاتی که در هشتمین کنفرانس و نمایشگاه نیروگاه‌های خورشیدی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این رویداد به میزبانی پژوهشگاه نیرو برگزار می‌شود و محورهای آن موضوعاتی از جمله شرایط اخذ مجوز و تأمین زمین، روش‌های تأمین مالی و استفاده از تسهیلات بانکی، بررسی هزینه و درآمد نیروگاه‌ها در مدل‌های مختلف فروش برق، الزامات اتصال به شبکه و سازوکار تأمین برق از تابلوی سبز بورس انرژی را دربرمی‌گیرد.

همچنین در این کنفرانس، مدل‌های مختلف سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی و سیاست‌های تکلیفی دولت در حوزه‌های صنعتی و کشاورزی بررسی خواهد شد.

در بخش آموزشی این رویداد نیز کارگاه‌هایی درباره واردات پنل و تجهیزات خورشیدی، تخصیص ارز و امور گمرکی، بررسی فنی و اقتصادی انواع باتری و ذخیره‌سازهای صنعتی، طراحی و نصب نیروگاه‌های خورشیدی، عملیات اجرائی و نصب تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ، آشنایی با طراحی الکتریکال و حفاظت نیروگاه‌های خورشیدی، طراحی نقشه‌ها و پلان‌های نیروگاه خورشیدی با PVcase، اتصال به شبکه نیروگاه‌های خورشیدی با نرم افزار DIgSILENT و معاملات برق در تابلوی سبز بورس انرژی و محاسبه قبوض و قردادها برگزار می‌شود.

پژوهشگاه نیرو به‌عنوان میزبان این رویداد، محل برگزاری بخش نمایشگاهی آن نیز خواهد بود و بیش از ۴۰ شرکت فعال در حوزه تولید تجهیزات و اجرای نیروگاه‌های خورشیدی در این بخش حضور خواهند داشت.

هشتمین کنفرانس و نمایشگاه نیروگاه‌های خورشیدی ایران ۲۱ و ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و برای اطلاع از جزئیات برنامه ها و نشستها، ثبت نام در کنفرانس یا کارگاه‌های جانبی به تارنمای برگزاری این همایش به آدرس www.reniran.ir مراجعه نمایند.

کد مطلب 6970117
علی فروزانفر

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