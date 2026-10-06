به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه شامگاه سه شنبه در بیست و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سالن یادگار امام استانداری سمنان، اظهار کرد: همراهی بانک ها در ارائه تسهیلات باعث گشایش گره های اقتصادی می شود.

وی با اشاره به عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، ادامه داد: جذب تسهیلات تخصیص یافته به سمنان برای حمایت از بخش تولید از مهم‌ترین موضوعات پیش‌روی دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی است.

معاون اقتصادی استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت جذب کامل تسهیلات تبصره‌ای قانون بودجه اظهار کرد: دولت با وجود تنگناهای اقتصادی، منابعی را برای حمایت از طرح‌های اقتصادی در استان‌ها اختصاص داده است و انتظار می‌رود این منابع به‌طور کامل جذب و در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.

دهرویه همچنین از تشکیل کارگروه ویژه رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی ایفا نشده خبر داد و تصریح کرد: با حمایت استاندار و همکاری مسئولان دستگاه قضایی استان، روند رسیدگی به این پرونده‌ها از وحدت رویه و انسجام لازم برخوردار شده است.