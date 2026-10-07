تخریب کامل یا آسیب به ۸۱ هواگرد آمریکایی در جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک پست، مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا در گزارشی اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه ایران، دست‌کم ۸۱ فروند هواگرد نظامی این کشور شامل هواپیما، بالگرد و پهپاد از بین رفته یا آسیب دیده‌اند؛ خسارتی که ارزش آن بر اساس برآوردها به ۳.۳ میلیارد دلار می‌رسد.

این گزارش نشان می‌دهد خسارت‌های واردشده به ناوگان هوایی آمریکا در جریان عملیات نظامی علیه ایران شامل برخی از پیشرفته‌ترین هواگردهای این کشور نیز می‌شود.

بر اساس این گزارش، یک فروند جنگنده رادارگریز «اف-۳۵ ای لایتنینگ ۲» و ۱۲ فروند جنگنده «اف-۱۵ ای استرایک ایگل» از جمله هواگردهای از بین رفته یا آسیب‌دیده آمریکا هستند.

سه فروند از جنگنده‌های اف-۱۵ ای در دوم مارس بر اثر آتش خودی در آسمان کویت سرنگون شدند و یک فروند دیگر نیز ماه بعد در جریان عملیات بر فراز ایران از بین رفت.

هشت فروند دیگر از اف-۱۵ ای نیز در جریان حملات هوایی ایران به پایگاه هوایی «موافق السّلتی» در اردن در روزهای ۹ و ۱۰ سپتامبر آسیب دیدند. بر اساس گزارش، این هواگردهای آسیب‌دیده بعداً به چرخه عملیاتی بازگشتند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که دست‌کم ۴۵ فروند پهپاد «ام‌کیو-۹ ریپر» نیز از دست رفته‌اند. ارزش هر یک از این پهپادها بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

از دست رفتن این پهپادها موجب شد شمار پهپادهای ریپر در ناوگان آمریکا به ۱۳۵ فروند کاهش یابد. یک ژنرال نیروی هوایی آمریکا در ماه مه این موضوع را در مجلس سنای این کشور اعلام کرده بود.

آمریکا باید دست‌کم ۱۸۹ فروند پهپاد ریپر عملیاتی در اختیار داشته باشد.

گزارش مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا همچنین به آسیب‌دیدن یک فروند جنگنده نسل پنجم «اف-۳۵ ای» در جریان حمله ایران در ۱۹ مارس اشاره کرده است. ارزش این جنگنده بیش از ۹۲ میلیون دلار اعلام شده است.

همچنین یک فروند هواپیمای شناسایی و هشدار زودهنگام «ای-۳ سنتری» به ارزش حدود ۲۷۰ میلیون دلار از دیگر خسارت‌های آمریکا بوده است. این هواپیما بر پایه هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۰۷ ساخته شده و در سال ۲۰۱۵ میلادی، نیروی هوایی آمریکا ۳۲ فروند از آن را در اختیار داشت.

آمریکا همچنین یک فروند هواپیمای تهاجمی «ای-۱۰ تاندربولت ۲» را در ماه آوریل از دست داد و یک فروند دیگر از همین نوع هواپیما نیز در جریان حمله ماه سپتامبر به اردن آسیب دید.

بر اساس فهرست ارائه‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا، خسارت‌های هواگردی آمریکا در جنگ با ایران شامل موارد زیر است:

۱۲ فروند جنگنده اف-۱۵ ای استرایک ایگل

یک فروند جنگنده اف-۳۵ ای لایتنینگ ۲

۲ فروند هواپیمای تهاجمی ای-۱۰ تاندربولت ۲

۷ فروند هواپیمای سوخت‌رسان کی‌سی-۱۳۵ استراتوتانکر

یک فروند هواپیمای هشدار زودهنگام و کنترل ای-۳ سنتری

۲ فروند هواپیمای عملیات ویژه ام‌سی-۱۳۰ جی کماندو ۲

یک فروند بالگرد اچ‌اچ-۶۰ دبلیو جولی گرین ۲

۴۵ فروند پهپاد ام‌کیو-۹ ریپر

یک فروند پهپاد ام‌کیو-۴ سی تریتون

۳ فروند پهپاد ام‌کیو-۱

یک فروند بالگرد تهاجمی ای‌اچ-۶۴ آپاچی

۴ فروند بالگرد سبک تهاجمی ای‌اچ-۶ لیتل برد

یک فروند بالگرد ام‌اچ-۶۰ سی‌هاوک

مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا تأکید کرده است که این رقم به معنای نابودی کامل ۸۱ هواگرد نیست؛ زیرا این فهرست هم هواگردهای منهدم‌شده و هم هواگردهای آسیب‌دیده را دربرمی‌گیرد و برخی از هواگردهای آسیب‌دیده پس از تعمیر دوباره به خدمت بازگشته‌اند.

این مرکز همچنین اعلام کرده است که رقم مذکور ممکن است به دلیل محرمانه بودن بخشی از اطلاعات، ادامه عملیات‌های نظامی و مشخص نبودن مسئولیت برخی حوادث در آینده تغییر کند.

بر اساس برآورد دفتر بودجه کنگره آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۶، هزینه جایگزینی تجهیزات از دست‌رفته آمریکا تا اول اوت بین ۱.۹ تا ۳.۳ میلیارد دلار بوده است؛ میزان دقیق این هزینه به تصمیم وزارت دفاع آمریکا درباره نحوه جایگزینی تجهیزات بستگی دارد.

گزارش مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، اظهارات وزارت دفاع و فرماندهی مرکزی آمریکا و همچنین گزارش بازرس کل وزارت دفاع این کشور تهیه شده است.