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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۹

رایزنی مقام ارشد نظامی اردنی با فرمانده نیروی زمینی سنتکام

رایزنی مقام ارشد نظامی اردنی با فرمانده نیروی زمینی سنتکام

رئیس ستاد مشترک ارتش اردن، امروز در امان پایتخت این کشور با فرمانده نیروی زمینی سنتکام و هیئت همراه وی دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الرای، مجدی محمد الحراسیس رئیس ستاد مشترک ارتش اردن و کیوین لیهی فرمانده نیروی زمینی سنتکام، راهکارهای تعمیق شراکت نظامی را در سایه تحولات منطقه بررسی کردند.

الحراسیس، روز چهارشنبه از «کیوین لیهی»، فرمانده نیروهای زمینی فرماندهی مرکزی آمریکا و هیئت همراه وی استقبال کرد و به اتفاق یکدیگر راه‌های توسعه همکاری‌ها و هماهنگی‌های نظامی میان نیروهای مسلح دو کشور و همچنین گسترش شراکت‌های موجود در حوزه‌های دفاعی را با هدف تقویت تلاش‌های مشترک برای پشتیبانی از امنیت و ثبات منطقه‌ای مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

از سوی دیگر، «لیهی» از نقش محوری و حیاتی پادشاهی اردن و نیروهای مسلح این کشور در تحکیم ثبات و امنیت در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی تقدیر کرد.

این نشست با حضور جمعی از فرماندهان و افسران ارشد نیروهای مسلح اردن و وابسته نظامی آمریکا در امان برگزار شد.

کد مطلب 6971260

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