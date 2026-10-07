رایزنی مقام ارشد نظامی اردنی با فرمانده نیروی زمینی سنتکام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الرای، مجدی محمد الحراسیس رئیس ستاد مشترک ارتش اردن و کیوین لیهی فرمانده نیروی زمینی سنتکام، راهکارهای تعمیق شراکت نظامی را در سایه تحولات منطقه بررسی کردند.

الحراسیس، روز چهارشنبه از «کیوین لیهی»، فرمانده نیروهای زمینی فرماندهی مرکزی آمریکا و هیئت همراه وی استقبال کرد و به اتفاق یکدیگر راه‌های توسعه همکاری‌ها و هماهنگی‌های نظامی میان نیروهای مسلح دو کشور و همچنین گسترش شراکت‌های موجود در حوزه‌های دفاعی را با هدف تقویت تلاش‌های مشترک برای پشتیبانی از امنیت و ثبات منطقه‌ای مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

از سوی دیگر، «لیهی» از نقش محوری و حیاتی پادشاهی اردن و نیروهای مسلح این کشور در تحکیم ثبات و امنیت در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی تقدیر کرد.

این نشست با حضور جمعی از فرماندهان و افسران ارشد نیروهای مسلح اردن و وابسته نظامی آمریکا در امان برگزار شد.