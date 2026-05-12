۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۲۰

نماینده کنگره آمریکا: در جنگ با ایران ۳۹ هواگرد را از دست دادیم

نماینده کنگره آمریکا خطاب به یکی از مدیران پنتاگون در نشست استماع گفت: تا یک ماه پیش، در جنگ با ایران ۳۹ هواگرد از دست داده‌ایم که برخی از آنها جایگزینی ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در نشست استماع یکی از کمیته های مجلس سنای آمریکا با حضور پیت هگست وزیر جنگ و برخی از مدیران پنتاگون، یکی از نمایندگان کنگره درباره تجاوز غیرقانونی آمریکا به ایران در سخنانی اعلام کرد: طبق گزارش پایگاه «وار زون»، ما حدود ۳۹ هواگرد از دست داده‌ایم، که البته آن گزارش قدیمی است. متعلق به تقریبا یک ماه پیش است. آیا هزین جایگزینی تمام آن هواگردها را می‌ دانید؟ با این فرض که برخی از آن هواگردها قابل جایگزینی نیستند، اما قاعدتا باید آن‌ ها را با نوعی ظرفیت و توانمندی جایگزین کنید.

نماینده پنتاگون حاضر در این نشست پاسخ داد: هزینه‌هایی در این مورد وجود دارد، اما می‌خواهم جزئیات دقیق آن‌ها را به صورت مکتوب به شما ارائه دهم. چون همان‌طور که می‌ توانید تصور کنید، محاسبه هزینه تعمیرات هواگردها کار بسیار دشواری است. ما می‌ خواهیم پیش از برآورد هزینه، یک عیب‌یابی کامل از هواگردها انجام دهیم.

نماینده کنگره گفت: گزارش شما در برآورد تقدیمی (درباره هزینه ۲۹ میلیارد دلاری تجاوز به ایران) نیست.

