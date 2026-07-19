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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۲

سپاه تصویرآشیانه‌های اف ۱۵ و ۱۶ منهدم شده در اردن را منتشر کرد

سپاه تصویرآشیانه‌های اف ۱۵ و ۱۶ منهدم شده در اردن را منتشر کرد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصاویر مربوط به انهدام آشیانه های اف ۱۵ و اف ۱۶ را که در اردن منهدم شده اند، منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تصاویر منتشر شده حاکی از انهدام گسترده در این آشیانه ها است.

شب گذشته حمله کوبنده و همزمان موشکی و پهپادی به شیلترهای جنگنده‌ها و یک رمپ بزرگ توقف در پایگاه آمریکا در الازرق اردن صورت گرفت.

در این عملیات رزمندگان شجاع نیروی هوافضای سپاه در موج ۲۰ عملیات نصر۲ با رمز مبارک یا ابوالفضل العباس (ع) و با حمله کوبنده و همزمان موشکی و پهپادی به شیلترهای جنگنده‌ها و یک رمپ بزرگ توقف در پایگاه آمریکا در الازرق اردن، حداقل دو جنگنده و سه هواگرد آمریکایی را به طور کامل منهدم و به تعدادی از آن‌ها خسارت عمده وارد کردند.

کد مطلب 6893036

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