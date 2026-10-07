روایت امنیت و آرامش روی موج صدا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شبکه‌های رادیویی در هفته نیروی انتظامی برنامه‌هایی همچون «ایرانیاران»، «قانون‌یار»، «از من بپرس»، «سکه صبح»، «به اضافه ورزش»، «به زندگی سلام کن»، «پی جو» و ... را پخش می‌کنند.

رادیو ایران و تجربه‌های مردم از نقش پلیس در امنیت

برنامه «با ایرانیاران» ساعت ۱۲:۱۵ به مناسبت هفته نیروی انتظامی از رادیو ایران پخش می‌شود. این برنامه اختصاص به روایت‌ها و تجربه‌های مردم از نقش پلیس در امنیت محله‌ها، نظم شهری، فرهنگ ترافیک و همکاری‌های امدادی دارد.

رادیو فرهنگ و روایت خاطرات شهدا

شبکه رادیویی فرهنگ همزمان با هفته انتظامی، هر روز با انتشار پوستر و متن اختصاصی در درگاه‌های مجازی این رادیو ، یاد و خاطره یکی از شهدای گرانقدر فراجا را گرامی می‌دارد. این روایت‌های برخط با بازخوانی ایثار شهدای امنیت در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان است.

رادیو تهران و بررسی عملکرد پلیس

برنامه «قانون‌یار» رادیو تهران عملکرد نیروی انتظامی در زمینه مقابله با سرقت را بررسی می‌کند. در این برنامه، سرهنگ کارآگاه سید قاسم موسوی‌فر معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، درباره اقدامات پلیس برای پیشگیری و مقابله با سرقت و ...با مخاطبان گفتگو می‌کند.

رادیو گفت‌وگو و میزبانی از مسئولان انتظامی

برنامه «از من بپرس» رادیو گفت‌وگو با دعوت از مسئولان و فرماندهان انتظامی، به بررسی مطالبات و پرسش‌های مردم می‌پردازد. این برنامه با هدف تقویت ارتباط مستقیم مردم و پلیس و پاسخگویی به دغدغه‌های شهروندان روی آنتن می‌رود.

رادیو اقتصاد و بررسی امنیت اقتصادی

برنامه صبحگاهی «سکه صبح» رادیو اقتصاد، میزبان پلیس امنیت اقتصادی فراجا است و ابعاد مختلف امنیت اقتصادی و نقش پلیس در صیانت از حقوق مردم را بررسی می‌کند. در این گفتگوها مهم‌ترین توصیه‌های امنیتی و راهکارهای پیشگیری از کلاهبرداری و سوءاستفاده‌های اقتصادی به مردم ارائه می‌شود.

رادیو ورزش و حضور مسئولان ورزشی نیروی انتظامی

شبکه رادیویی ورزش برنامه «به اضافه ورزش» را روانه آنتن می‌کند که ضمن گفتگو با مسئولان ورزشی نیروی انتظامی به بررسی فعالیت‌ها و برنامه‌های تیم‌های ورزشی نیروی انتظامی می‌پردازد. همچنین برنامه‌های «صبح و ورزش» و «عصرانه» هم به این موضوع می‌پردازند.

رادیو پیام و مسابقه «پی جو»

رادیو پیام با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مسابقه ویژه روزانه «پی جو» را برگزار می‌کند که هر روز یک سوال مطرح می‌شود و جوایزی به برگزیدگان اهدا می‌شود.

رادیو سلامت همراه با پلیس راهور

برنامه «به زندگی سلام کن» با همکاری پلیس راهور فراجا، مسابقه‌ای را برای مخاطبان برگزار می‌کند. شرکت‌کنندگان می‌توانند با ارسال پیامک پاسخ صحیح به سوالات راهنمایی و رانندگی، برنده جوایز ارزشمند پلیس راهور شوند.