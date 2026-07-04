دعوت از «ایرانیاران» برای روایت حماسه وداع با رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری مراسم بدرقه و وداع با رهبر شهید انقلاب، رادیو ایران با تکیه بر شبکه همکاران افتخاری خود در سراسر کشور، در حال تدارک پوشش میدانی و مردمی این رویداد است. در این میان «ایرانیاران» با حضور در شهرها و استانهای مختلف، روایتها، حالوهوا و بازتاب مردمی این مراسم را در قالب گزارشها و بستههای صوتی به آنتن رادیو میرسانند.
ندا حاجی اسماعیلی تهیهکننده برنامه «با ایرانیاران» در این باره گفت: «ایرانیاران» رادیو ایران همواره در مناسبتهای مهم ملی و مذهبی همراه رادیو بوده و این بار نیز با حضور در نقاط مختلف کشور تلاش میکنند فضای مراسم بدرقه و وداع را از نگاه مردم روایت کنند. گزارشهای میدانی، روایتهای مردمی و حالوهوای شهرها توسط «ایرانیاران» تهیه و برای پخش در برنامه ارسال میشود تا مخاطبان رادیو ایران بتوانند تصویر گستردهتری از این رویداد بزرگ دریافت کنند.
وی با اشاره به نقش فعال «ایرانیاران» در فرآیند تولید محتوا افزود: «ایرانیاران» تنها گزارشگر نیستند و از سوژهیابی و تهیه گزارش تا ضبط بستههای صوتی و حتی اجرای بخشهایی از برنامه، در تولید محتوای «با ایرانیاران» مشارکت دارند و همین موضوع باعث شده تا روایتهای متنوع و زندهای از استانهای مختلف کشور به آنتن برسد.
حاجی اسماعیلی در پایان اعلام کرد: علاقهمندان با مراجعه به سایت revayatha.ir در بخش رادیو ایران ثبتنام کرده و گزارشها، مشاهدات و روایتهای مستند خود را به نام خود ثبت و ارسال کنند. همچنین افراد میتوانند آثار و گزارشهای خود را از طریق پیامرسان «بله» به شماره 09904055590 نیز ارسال کنند تا در شبکه رادیویی ایران منعکس شود.
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