به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامی، رادیو گفتوگو با اجرای ویژهبرنامههایی متنوع از زحمات و تلاشهای کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قدردانی میکند. این برنامهها با هدف معرفی نقش مؤثر پلیس در حفظ امنیت و آرامش جامعه و افزایش تعامل میان رسانه و ناجا، از ابتدای این هفته در قالب تولیدات مختلف روی آنتن این شبکه رادیویی قرار گرفتهاند.
مهدی شهابتالی مدیر شبکه رادیویی گفتوگو، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام نیروی انتظامی و تبریک هفته ناجا، با اشاره به نقش بیبدیل این نیرو در تأمین امنیت اجتماعی و پاسداشت حقوق مردم گفت: نیروی خدوم انتظامی نقش و جایگاه ویژهای در حفظ نظم، امنیت و آسایش عمومی کشور دارد. رادیو گفتوگو در راستای ارجنهادن به خدمات این قشر تلاشگر و بهمنظور تبیین مأموریتها و عملکردهای گوناگون پلیس، برنامههای متعددی را در طول هفته ناجا تدارک دیده است.
وی افزود: از چهارشنبه هفته گذشته، در برنامههای «به وقت گفتوگو» و «روی موج گفتوگو»، فرماندهان و مسئولان ارشد بخشهای مختلف نیروی انتظامی مهمان رادیو گفتوگو بودهاند و در هفته ناجا نیز با حضور فرماندهان پلیس، میزبان این عزیزان خواهیم بود. در این برنامهها، تازهترین اقدامات، دستاوردها و رویکردهای نوین ناجا در حوزههای مختلف از جمله خدمترسانی به مردم، مقابله با جرایم و ارتقای احساس امنیت اجتماعی بررسی میشود.
به گفته شهابتالی، این ویژهبرنامهها هر روز با حضور یکی از فرماندهان یگانهای تخصصی پلیس از جمله پلیس آگاهی، پلیس راهنمایی و رانندگی (راهور)، پلیس گذرنامه، پلیس فتا، پلیس امنیت، پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس پیشگیری، پلیس اقتصادی، پلیس بینالملل (اینترپل)، پلیس سازمان وظیفه عمومی و پلیس مرزبانی روی آنتن میرود.
مدیر رادیو گفتوگو تأکید کرد که حضور فرماندهان و کارشناسان پلیس در این برنامهها فرصتی برای اطلاعرسانی شفاف، آموزش عمومی و ارتقای سطح آگاهی جامعه نسبت به مأموریتها و چالشهای این مجموعه است.
شهابتالی در ادامه با اشاره به دیگر تولیدات مناسبتی شبکه در هفته ناجا بیان کرد: علاوه بر برنامههای زنده، مجموعهای از برنامههای تولیدی نیز به این مناسبت تهیه و پخش خواهد شد. از جمله در برنامه فرهنگی «فرهنگسرای گفتوگو» به بررسی نقش و جایگاه نیروی انتظامی در حفظ نظم اجتماعی و ارتقای احساس امنیت عمومی پرداخته میشود. همچنین برنامه «سایهروشن» در روزهای ۱۳ و ۱۴ مهر به موضوعاتی چون نقش پلیس در فضای مجازی، جرایم اینترنتی، چالشهای ترافیکی و راهکارهای ارتقای مدیریت ترافیک کشور اختصاص دارد.
وی عنوان کرد: رسانه ملی بهویژه رادیو گفتوگو، با بهرهگیری از ظرفیت گفتگوی تخصصی و تعامل دوسویه با مردم و نهادهای مسئول، میکوشد تا فرهنگ قانونمداری و همکاری اجتماعی را تقویت کند. ارتباط میان رسانه و نیروی انتظامی نقشی کلیدی در ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش احساس امنیت در میان شهروندان ایفا میکند.
شهابتالی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای فرماندهان و کارکنان خدوم نیروی انتظامی تأکید کرد: رادیو گفتوگو با پخش این ویژهبرنامهها در هفته ناجا، بر اهمیت جایگاه پلیس در توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور تأکید دارد. رادیو گفتوگو در چارچوب رسالت رسانهای خود، تلاش میکند ضمن پاسداشت مقام این عزیزان، زمینه گفتوگو و تبادل نظر سازنده میان مردم، مسئولان و پلیس را فراهم کند.
نظر شما