۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۶

قدردانی رادیو گفت‌وگو از نیروی انتظامی در هفته ناجا

همزمان با هفته نیروی انتظامی رادیو گفت‌وگو ویژه‌برنامه‌هایی را برای پاسداشت پلیس روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامی، رادیو گفت‌وگو با اجرای ویژه‌برنامه‌هایی متنوع از زحمات و تلاش‌های کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قدردانی می‌کند. این برنامه‌ها با هدف معرفی نقش مؤثر پلیس در حفظ امنیت و آرامش جامعه و افزایش تعامل میان رسانه و ناجا، از ابتدای این هفته در قالب تولیدات مختلف روی آنتن این شبکه رادیویی قرار گرفته‌اند.

مهدی شهاب‌تالی مدیر شبکه رادیویی گفت‌وگو، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام نیروی انتظامی و تبریک هفته ناجا، با اشاره به نقش بی‌بدیل این نیرو در تأمین امنیت اجتماعی و پاسداشت حقوق مردم گفت: نیروی خدوم انتظامی نقش و جایگاه ویژه‌ای در حفظ نظم، امنیت و آسایش عمومی کشور دارد. رادیو گفت‌وگو در راستای ارج‌نهادن به خدمات این قشر تلاشگر و به‌منظور تبیین مأموریت‌ها و عملکردهای گوناگون پلیس، برنامه‌های متعددی را در طول هفته ناجا تدارک دیده است.

وی افزود: از چهارشنبه هفته گذشته، در برنامه‌های «به وقت گفت‌وگو» و «روی موج گفت‌وگو»، فرماندهان و مسئولان ارشد بخش‌های مختلف نیروی انتظامی مهمان رادیو گفت‌وگو بوده‌اند و در هفته ناجا نیز با حضور فرماندهان پلیس، میزبان این عزیزان خواهیم بود. در این برنامه‌ها، تازه‌ترین اقدامات، دستاوردها و رویکردهای نوین ناجا در حوزه‌های مختلف از جمله خدمت‌رسانی به مردم، مقابله با جرایم و ارتقای احساس امنیت اجتماعی بررسی می‌شود.

به گفته شهاب‌تالی، این ویژه‌برنامه‌ها هر روز با حضور یکی از فرماندهان یگان‌های تخصصی پلیس از جمله پلیس آگاهی، پلیس راهنمایی و رانندگی (راهور)، پلیس گذرنامه، پلیس فتا، پلیس امنیت، پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس پیشگیری، پلیس اقتصادی، پلیس بین‌الملل (اینترپل)، پلیس سازمان وظیفه عمومی و پلیس مرزبانی روی آنتن می‌رود.

مدیر رادیو گفت‌وگو تأکید کرد که حضور فرماندهان و کارشناسان پلیس در این برنامه‌ها فرصتی برای اطلاع‌رسانی شفاف، آموزش عمومی و ارتقای سطح آگاهی جامعه نسبت به مأموریت‌ها و چالش‌های این مجموعه است.

شهاب‌تالی در ادامه با اشاره به دیگر تولیدات مناسبتی شبکه در هفته ناجا بیان کرد: علاوه بر برنامه‌های زنده، مجموعه‌ای از برنامه‌های تولیدی نیز به این مناسبت تهیه و پخش خواهد شد. از جمله در برنامه فرهنگی «فرهنگسرای گفت‌وگو» به بررسی نقش و جایگاه نیروی انتظامی در حفظ نظم اجتماعی و ارتقای احساس امنیت عمومی پرداخته می‌شود. همچنین برنامه «سایه‌روشن» در روزهای ۱۳ و ۱۴ مهر به موضوعاتی چون نقش پلیس در فضای مجازی، جرایم اینترنتی، چالش‌های ترافیکی و راهکارهای ارتقای مدیریت ترافیک کشور اختصاص دارد.

وی عنوان کرد: رسانه ملی به‌ویژه رادیو گفت‌وگو، با بهره‌گیری از ظرفیت گفتگوی تخصصی و تعامل دوسویه با مردم و نهادهای مسئول، می‌کوشد تا فرهنگ قانون‌مداری و همکاری اجتماعی را تقویت کند. ارتباط میان رسانه و نیروی انتظامی نقشی کلیدی در ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش احساس امنیت در میان شهروندان ایفا می‌کند.

شهاب‌تالی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های فرماندهان و کارکنان خدوم نیروی انتظامی تأکید کرد: رادیو گفت‌وگو با پخش این ویژه‌برنامه‌ها در هفته ناجا، بر اهمیت جایگاه پلیس در توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور تأکید دارد. رادیو گفت‌وگو در چارچوب رسالت رسانه‌ای خود، تلاش می‌کند ضمن پاسداشت مقام این عزیزان، زمینه گفت‌وگو و تبادل نظر سازنده میان مردم، مسئولان و پلیس را فراهم کند.

