به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، نمایش «درون‌بند» به نویسندگی و کارگردانی فرجام فروغی و اشکان صالحی و تهیه‌کنندگی صبا مرادی، از ۲۰ مهر در سالن یک خانه نمایش مهرگان روی صحنه می‌رود.

«درون‌بند» با تمرکز بر جهان ذهنی انسان و پیچیدگی روابط انسانی، مخاطب را با موقعیت‌هایی مواجه می‌کند که در آن مرز میان واقعیت بیرونی و تجربه‌های درونی به چالش کشیده می‌شود.

بازیگران این نمایش عبارتند از اشکان هورسان، یوسف فروتن، فرنیا احمدوند، فائزه تیموری، امیرحسین کاشفی، مژده حقی، سعیده مرتضوی، هانیه گلپایگانی، سارا پورعلی، برهان جان‌نثاری، نوید مجتهدی، سینا کوره‌ای و ریحانه مهر.

«درون‌بند» از بیستم مهر هر شب ساعت ۱۹ در سالن یک خانه نمایش مهرگان روی صحنه می‌رود و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت این نمایش به سایت تیوال مراجعه کنند.