به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت داوران، چکیده مقالات پذیرفته شده برای شرکت در مرحله انتخاب مقالات برگزیده سمینار پژوهشی نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان را معرفی کردند که بر این اساس از میان ۶۵ چکیده ارسالی به دبیرخانه سمینار، ۴۶ چکیده انتخاب شدند.

عنوان چکیده مقالات متتخب به این شرح است:

۱- دراماتورژی مکان‌مند و مشارکت جامعه‌محور در تئاتر آیینی، میدانی ایران؛ از الگوی شبیه‌خوانی تا نقش تئاتر خیابانی در ارتقای آگاهی و تعامل با زیست‌بوم شهری / اصغر گروسی

۲- از بازنمایی آیین تا ترجمه دانش اجرایی: بازاندیشی دراماتورژی تئاتر خیابانی از منظر سنت‌های اجرایی جنوب ایران/ علیرضا داوری

۳- دراماتورژیِ فضای شهری در تئاتر خیابانی: از گذرگاه روزمره تا مکانِ تجربه‌شده / سیدجواد روشن

۴- بازتعریف مفهوم مکان در دراماتورژی تئاتر خیابانی؛ از فضای اجرا تا شریک روایی/ سید مصطفی مقیمی

۵- آسیب‌شناسی چرخه جشنواره‌ای تئاتر خیابانی ایران: مطالعه تطبیقی نظام انتخاب، حمایت و ارائه آثار در جشنواره‌های اوریاک و ادینبورگ/ سید مصطفی مقیمی

۶- واکاوی چالش های ماهیت کارناوالی تئاتر خیابانی در قالب جشنواره های رسمی در ایران از منظر باختین/ سپیده شمس

۷- زباله به‌مثابه عامل دراماتورژیک در تئاتر محیطی پساانسان‌گرا/ سهیل بابایی

۸- جشنواره پس از جشنواره؛ (مطالعه تأثیرات تئاتر خیابانی بر تولید معنا، بازاندیشی هویت و شکل‌گیری حافظه‌ جمعی مخاطبان در مریوان)/ سید مصلح کهنه پوشی

۹- شهر به مثابهی کنشگر دراماتیک؛ بازاندیشی تئاتر خیابانی از منظر فضای زیسته شهری/ جهانشیر یاراحمدی

۱۰- مؤلفه‌های اجرایی مکان‌های فراموش‌شده: از مواجهه‌ بدنمند با مکان تا شکل‌گیری ماده‌ اجرایی/ مهدی محمدی

۱۱- حیات ویرانه: اجرا پس از گسست مکان/ فاطمه صمدزاده

۱۲- تئاتر خیابانی در عصر رسانه های نو؛ از حضور فیزیکی تا تجربه دیجیتال و بازتعریف رابطه اجرا و و مخاطب/ عسل مکوندی

۱۳- دراماتورژی بازگشتی در تئاتر خیابانی: چارچوبی مفهومی برای تحلیل مواجهه، واگرایی و بازطراحی/ متین زارعی

۱۴- از مخاطب مشارکتی تا مخاطب سایبورگ: بازتعریف جایگاه مخاطب تئاتر خیابانی در عصر پساانسان گرایی با تکیه بر نظریه سایبورگ دونا هاراوی/ نسیبه جمشیدی شاهرودی

۱۵- بدن، مکان و کنش آیینی: بازخوانی آیین‌های نمایشی بهبهان به‌مثابه الگوی دراماتورژی در فضای شهری/ ساسان شکوریان

۱۶- اکوتئاتر و مخاطب، ظرفیت های جغرافیایی، محلی؛ شیوه ها و رویکردهای اجرایی نوین در قالب نگرش پسا پست مدرنیستی به هنر نمایش/ منیره رئیسی زرگری

۱۷- تئاتر خیابانی در وضعیت بحران؛ مطالعه سازوکارهای بازنمایی و مواجهه با بحران در تولیدات دفتر تئاتر فراتهران مرکز هنرهای نمایشی سوره حوزه هنری در جنگ رمضان/ هادی کیانی

۱۸- تبیین مدل فن بیان مبتنی بر خلاقیت نمایشی با محوریت تئاتر خیابانی؛ چارچوبی مفهومی برای توسعه مهارت‌های ارتباطی/ حمیدرضا قاسمی

۱۹- از ظرفیت تا تحقق: آسیب شناسی موانع تحقق عاملیت زنان در تئاتر خیابانی/ سپیده ضیائی نژاد

۲۰- دراماتورژی نامکان: واسازی مرزهای صحنه و شهر در تئاتر خیابانی با تکیه بر مفهوم «کورا» و «تفاوت/ تعویق» ژاک دریدا/ مرتضی عیدی فرخانی

۲۱- ماتریس ژست، فضا و زمان در تئاتر خیابانی: خوانش پدیدارشناختی تبدیل رخداد روزمره به کنش زیبایی شناختی/ مرتضی عیدی فرخانی

۲۲- زیبایی‌شناسی پیش‌بینی‌ ناپذیری در اجراهای فضای باز: تحلیلی بر تئاتریکالیته و مواجهه با واقعیت محیطی/ شهرام احمدزاده

۲۳- تئاتری شدن امر روزمره در خیابان/ محمد فرهادی

۲۴- کامی‌شیبای به‌مثابه درام آموزشی در فضای عمومی: خوانشی نظری از کارکرد آموزشی تئاتر خیابانیِ روایت‌محور/ ثریا جواهری

۲۵- بررسی تطبیقی تاثیر مشارکت تماشاگران در آیین های گیلانی با شیوه های اجرایی آگوستوبوآل (با تمرکز بر آیین عروس گولی)/ مرضیه یکتاهی لیلاکوهی

۲۶- تئاتر خیابانی و حیات اجتماعی شهر: تحلیل مناسبات اجرا، مخاطب و مکان در بستر فرهنگ شهری جشنواره بین‌المللی مریوان/ محسن پورنظری

۲۷- بررسی تئاتر خیابانی به مثابه کنش رهایی‌بخش / کاوشی فلسفی/ فاطمه یعقوبیان

۲۸- تحلیل تطبیقی جایگاه تئاتر در فضای عمومی؛ بررسی الگوهای بومی و نمونه‌های معاصر/ فاطمه یعقوبیان

۲۹- از لیمینالیته تا هتروتوپیا: پرفورماتیویته‌ گذار و تحقق حق به شهر در تئاتر خیابانی/ رازگل معتمدی

۳۰- تئاتر خیابانی در فضای عمومی: تحلیلی بر دموکراسی فرهنگی، دسترسی فرهنگی و ساخت اجتماعی مخاطب/ ابراهیم ابراهیمی

۳۱- بازتولید موقعیت آستانه‌‌ای در بستر مکان‌‌مند تئاتر خیابانی (مطالعه‌‌ موردی: جشنواره‌‌ بین‌‌المللی تئاتر خیابانی مریوان)/ محمدرضا رسولی

۳۲- پیامیا زیست‌‌بوم؟ خوانشی بوم‌‌ دراماتورژیک در تئاتر خیابانی ایران با تکیه بر نظریه اکودراماتورژی (مطالعه موردی هجدهمین جشنواره بین‌‌المللی تئاتر خیابانی مریوان)/ محمدرضا رسولی

۳۳- اقتصاد تولید و زیبایی شناسی تئاتر خیابانی در ایران: از محدودیت منابع تا بازتولید كلیشه های اجرایی/ فرانک کریمی

۳۴- تئاتر خیابانی و مفهوم «حق به شهر» در اندیشه هانری لوفور؛ بازتعریف فضای عمومی از طریق اجرا با بهره گیری از رویکرد مطالعات اجرا/ فرانک کریمی

۳۵- مخاطب به مثابه کنشگر موقعیتی/ حامد مربوط صادق

۳۶- نقش، جایگاه و مکان در تئاتر خیابانی/ علیرضا پارسی

۳۷- خیابان پس از حضور بدن، رد و پسااجرا در تئاتر خیابانی ایران / میرمحمدرضا حیدری

۳۸- امکان‌هایی نو برای تئاتر خیابانی: از تجربه تئاتر ترنس‌مدرن حمیدرضا اردلان تا اجرا در فضای عمومی/ میرمحمدرضا حیدری

۳۹- شهر به‌مثابه‌ ارگانیسم آسیب‌دیده: دراماتورژی اکولوژیک در اجراهای رادیکالِ فضای عمومی/ بهنام ترابی

۴۰- شناخت‌شناسی خیابان: بدن و امر فرهنگی در اجراهای رادیکالِ آمریکای لاتین و اروپا/ بهنام ترابی

۴۱- روایت‌های انتقادی ـ زیست‌محیطی: بررسی جایگاه موضوعات اکولوژیک در دراماتورژی و ساختار نمایش‌های خیابانی/ مهرداد برون

۴۲- تئاتر خیابانی و بازتعریف فضای عمومی در پرتو پارادایم مطالعات اجرا: تحلیل ساختار، پدیدارشناسی بدن و کنشگری شهری/ مهرداد برون

۴۳- شهر به مثابه صحنه نمایش: ارزیابی خدمات فرهنگی پارک شانو به‌عنوان نخستین پارک تئاتر ایران/ آرمان راست خدیو

۴۴- «عمل اجرایی در فضای عمومی» یا «محصولی جشنواره‌ای»؛ آسیب‌شناسی فستیوالیزه‌شدن تئاتر خیابانی در ایران/ سعید محبی

۴۵- بازتعریف مرز صحنه و فضای روزمره در تئاتر خیابانی: تحلیل پرفورماتیو براساس نظریه‌ رفتار بازسازی‌شده و تئاتر محیطی ریچارد شکنر/ سعید محبی

۴۶- تئاتر خیابانی به‌مثابه تولید موقت فضا: تحلیل مناسبات اجرا، بدن و فضای عمومی براساس نظریه‌ تولید فضا و ریتم‌کاوی آنری لوفور/ مهدی نصیری

صاحبان چکیده‌های ارسالی تا ۱۵ آبان سال جاری فرصت دارند اصل مقالات را به دبیرخانه سمینار ارسال کنند.

سمینار پژوهشی نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان با رویکرد «ارتباط دانشگاه و تئاتر خیابانی در ایران» به دبیری سید فاتح بادپروا و دبیر علمی رحیم عبدالرحیم‌زاده در آذر سال جاری در شهر مریوان برگزار خواهد شد.