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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

حامد رسولی و مریم نورمحمدی در «اختتام عشق» هم‌بازی شدند

حامد رسولی و مریم نورمحمدی در «اختتام عشق» هم‌بازی شدند

حامد رسولی و مریم نورمحمدی در تازه‌ترین اجرای «اختتام عشق» به کارگردانی مشترک رامبر و اشکان خیل‌نژاد روی صحنه می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای نمایش، حامد رسولی و مریم نورمحمدی در تازه‌ترین اجرای «اختتام عشق» نوشته‌ پَسکل رامبر، به کارگردانی مشترک رامبر و اشکان خیل‌نژاد روی صحنه می‌روند.

این ۲ بازیگر پیش از این نیز در سه پروژه‌ مشترک با یکدیگر هم‌کاری داشته‌اند و «اختتام عشق» چهارمین تجربه‌ هم‌بازی شدن آنها خواهد بود.

حامد رسولی طی سال‌های اخیر در اجراهایی همچون «همان چهار دقیقه» به کارگردانی صابر ابر، «موی سیاه خرس زخمی» به کارگردانی جابر رمضانی، «شکوفه‌های گیلاس» به کارگردانی محمد مساوات و همچنین «پسران تاریخ» و «برادران کارامازوف» به کارگردانی اشکان خیل‌نژاد روی صحنه رفته است.

مریم نورمحمدی نیز در نمایش‌های «موی سیاه خرس زخمی» و «صدای آهسته برف» به کارگردانی جابر رمضانی، «فتوحات گلشیری» به کارگردانی یوسف باپیری و «پسران تاریخ» و «برادران کارامازوف» به کارگردانی اشکان خیل‌نژاد به ایفای نقش پرداخته است.

«اختتام عشق» از نمایشنامه‌های شناخته‌شده‌ پَسکل رامبر، نمایشنامه‌نویس و کارگردان فرانسوی است که نخستین‌بار در سال ۲۰۱۱ در جشنواره اَوینیون به صحنه رفت. این اثر پس از آن در کشورهای مختلف و توسط گروه‌های اجرایی متعددی اجرا شده است.

نسخه‌ فارسی این نمایشنامه با ترجمه‌ زیبا خادم‌حقیقت در سال ۱۴۰۴ توسط انتشارات رایبد منتشر شده است.

پیش‌فروشِ بلیت روزهای نخست اجرای «اختتام عشق» از شنبه ۱۸ مهر ساعت ۱۲ ظهر آغاز می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند.

کد مطلب 6970667
آروین موذن زاده

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