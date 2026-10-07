به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه‌خوانی «دایره گچی قفقازی» به نویسندگی برتولت برشت، ترجمه حمید سمندریان و کارگردانی مرتضی صباحی، شنبه ۱۸ مهر ساعت ۲۲ در عمارت نوفل‌لوشاتو روی صحنه می‌رود.

داود نامور تهیه‌کنندگی این اثر را برعهده دارد و عباس شری‌زاده، علیرضا شریف، حسین موسوی، هاشم عیسی‌لو، زینب محی‌آبادی، پریسا داودی، بهار سامعه، مسعود محمودی، فرشاد اسدی، دلارام شاکری، پاییز قربانی، علیرضا معتمد، آرین نایب‌الصدر، سحر کیلانی، فرهانه کلانتری، پگاه اشعری‌زاده و فردین کسه‌پور در آن به ایفای نقش می‌پردازند.

سهیل سمیاری به عنوان سرپرست تیم کارگردانی و محمدحسین نوائی و نسترن زینلی به عنوان اعضای گروه کارگردانی در این پروژه حضور دارند.

مشاور رسانه و روابط عمومی این نمایشنامه‌خوانی آرمان صادقی است. امیرعلی یگانه طراحی پوستر و مونا جعفری عکاسی اثر را برعهده دارند.

امور هماهنگی این پروژه نیز توسط ترانه دمساز و ملیکا پناهی انجام می‌شود.

«دایره گچی قفقازی» کاری از گروه «قلمرو» است که با محوریت پرسشی درباره مالکیت و تعلق، مخاطب را با این پرسش مواجه می‌کند: «زمین به نام کیست؟ آنکه سند به نام دارد یا آنکه پای زمین می‌ایستد؟»