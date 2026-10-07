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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

اجرای «بایگانی» به یاد محمد کاسبی

اجرای «بایگانی» به یاد محمد کاسبی

نمایش «بایگانی» با یاد زنده‌یاد محمد کاسبی روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «بایگانی»، به قلم زنده یاد محمد کاسبی، به مناسبت اولین سالگرد درگذشت وی توسط محمود فرهنگ آخرین مراحل تولید و آماده سازی خود را سپری می‌کند.

پیش از این نمایش «بایگانی» در سال ۱۳۷۷ به نویسندگی و کارگردانی مرحوم کاسبی در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته بود.

همچنین نمایشنامه «بایگانی» که توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده، لوح تقدیر پنجمین جشنواره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس را نیز از آن خود کرده است.

نمایش «بایگانی» به زودی در تماشاخانه مهر حوزه هنری میزبان علاقه‌مندان می‌شود.

کد مطلب 6970723

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