همدان میزبان همایش گرامیداشت «حافظ»

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فروتن ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همایش گرامیداشت حافظ با هدف ارتقای شناخت علاقه‌مندان نسبت به ابعاد فکری و ادبی آثار حافظ برگزار می‌شود و فرصتی برای بازخوانی اندیشه‌های لسان‌الغیب خواهد بود.

وی افزود: در این رویداد فرهنگی دکتر مصطفی حسینی از اساتید برجسته دانشگاه بوعلی‌سینا، به‌عنوان سخنران ویژه به تحلیل و بررسی وجوه مختلف اشعار و افکار حافظ خواهد پرداخت.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان زمان برگزاری این مراسم را دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۶ در مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی همدان اعلام کرد و از عموم علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی برای حضور در این نشست ادبی دعوت به عمل آورد.

شایان ذکر است این همایش با هم‌افزایی انجمن ادبی بوعلی، انجمن حافظ‌خوانی، خانه شعر و ادب استان همدان و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان برگزار می‌شود.