به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدمهدی عرب انصاری شامگاه پنج شنبه در یازدهمین مراسم سالگرد شهادت سردار سرلشکر «حسین همدانی» با اشاره به سنت الهی در تعیین راهبران جامعه، اظهار کرد: خداوند متعال در هر عصری متناسب با نیازهای بشر حجت‌ها و راهنمایان الهی را برای هدایت جامعه قرار می‌دهد همان‌گونه که پیامبر اکرم(ص) جامعه جاهلی را به سوی تمدن و اخلاق هدایت کردند در دوران معاصر نیز امام خمینی(ره) برای نجات اسلام و ملت ایران به میدان آمدند و این مسیر در دوران زعامت رهبر معظم انقلاب با همان قوت، درایت و بصیرت تداوم یافت.

وی با اشاره به شرایط اخیر کشور و هجمه‌های دشمنان، تصریح کرد: در ماه‌های گذشته کشور با جنگی نابرابر و فشارهای بی‌سابقه مواجه بود اما آنچه در این عرصه بیش از پیش نمایان شد استواری و شجاعت ملت ایران بود و این ملت در سخت‌ترین حوادث و علیرغم تمام تلخی‌ها هرگز میدان را ترک نکرد و با بصیرت برگرفته از مکتب عاشورا و فرهنگ ولایت ایستادگی کردند.

قائم‌مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور حضور خانواده‌های شهدا و مردم در عرصه‌های مختلف را تجلی عمق ایمان و ولایت‌مداری دانست و افزود: خانواده‌هایی که چندین شهید تقدیم انقلاب کرده‌اند و مردمی که با تمام وجود برای دفاع از آرمان‌ها هزینه می‌دهند ستون‌های اصلی استمرار انقلاب اسلامی هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین شخصیت سردار شهید حاج‌حسین همدانی پرداخت و خاطرنشان کرد: سردار همدانی از امین‌ترین و مورد اعتمادترین فرماندهان نزد امام راحل و مقام معظم رهبری بود که در ماموریت‌های پیچیده و حساس انقلاب نقشی تعیین‌کننده ایفا کرد.

حجت الاسلام عرب انصاری افزود: عظمت شخصیت شهید همدانی در روحیه ایثار و اخلاص او نهفته بود انسانی که حتی در آخرین دیدار با خانواده، وظیفه و ماموریت الهی خود را بر نیازها و علایق عاطفی شخصی مقدم می‌شمرد و نام این شهید والامقام تا همیشه بر تارک تاریخ انقلاب اسلامی خواهد درخشید.

وی در پایان با تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا گفت: شهدای مدافع حرم به ما آموختند که در سخت‌ترین لحظات ایمان، توکل و تبعیت از ولایت تنها راه پیروزی و حفظ سربلندی ملت در برابر بزرگ‌ترین تهدیدها است.