برگزاری یادروز حافظ با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین بزرگداشت حضرت حافظ، شاعر نامدار شیرازی، شامگاه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از اهالی فرهنگ، ادب و هنر، مسئولان کشوری و استانی و حافظ‌پژوهان در آرامگاه حافظ برگزار می‌شود.

این آیین به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و اعضای ستاد استانی بزرگداشت حافظ برگزار خواهد شد و در آن، جایگاه حافظ در فرهنگ و ادب فارسی و نقش این شاعر نامدار در شکل‌گیری هویت فرهنگی و ادبی ایران مورد توجه قرار می‌گیرد.

حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم، فرصتی برای پاسداشت جایگاه حافظ به عنوان یکی از برجسته‌ترین چهره‌های ادبیات فارسی و توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی این شاعر جهانی است.

حافظیه شیراز هر ساله در ایام یادروز حافظ میزبان برنامه‌های فرهنگی و ادبی متعددی است و آیین بزرگداشت امسال نیز با حضور جمعی از چهره‌های فرهنگی، ادبی و هنری برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، جزئیات برنامه‌های یادروز حافظ و زمان‌بندی مراسم‌های مرتبط در اخبار و نشست‌های خبری بعدی اعلام خواهد شد.