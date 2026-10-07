رویداد «مهر شیراز» پیوند گردشگری با ادبیات و فرهنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی صبح چهارشنبه در نشست با مدیرکل و معاونان صدا و سیمای فارس و جمعی از فعالان صنعت گردشگری گفت: راهبرد جدید اداره‌کل میراث فرهنگی فارس در اجرای «مهر شیراز»، بر نقش‌آفرینی حداکثری تشکل‌ها و بخش خصوصی استوار است.

وی افزود: امسال با پیوند میان هفته گردشگری، گرامیداشت مولانا و یادروز حافظ، زنجیره‌ای از رویدادهای ادبی و فرهنگی تحت عنوان رویداد «مهر شیراز» شکل گرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس ادامه داد: این رویداد با اتصال به نمایشگاه ملی گردشگری و صنایع‌دستی، یک بازه زمانی ۱۲ روزه برای معرفی ظرفیت‌های استان ایجاد کرده است.

مریدی هدف نهایی رویداد «مهر شیراز» را تثبیت جایگاه شیراز به‌عنوان قطب گردشگری ادبی و فرهنگی در سطح ملی عنوان کرد و گفت: برای تحقق این هدف، حضور و مشارکت تشکل‌ها و بخش خصوصی اهمیت ویژه‌ای دارد.

همچنین در این نشست همچنین نمایندگان تشکل‌ها و فعالان صنعت گردشگری با بیان دغدغه‌ها و چالش‌های این حوزه، بر ضرورت تقویت همکاری میان بخش خصوصی و رسانه تأکید کردند و خواستار حمایت عملیاتی دستگاه‌های مرتبط از صنعت گردشگری شدند.