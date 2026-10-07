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کد مطلب 6970753
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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

ادعای جنجالی ترامپ درباره تنگه هرمز

ادعای جنجالی ترامپ درباره تنگه هرمز

ترامپ در اظهاراتی جنجالی مدعی شد: «تنگه هرمز متعلق به آمریکاست» و گفت این تنگه همچنان در همان موقعیت قرار دارد.

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    نظرات

    • ترامپ دروغگو IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
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      پاسخ
      ترامپ چاقو ساز خوبی نیست چون. از هزار تا چاقوی که می‌سازد یکی دسته ندارد آن یکی که دسته دارد تیقه ندارد

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