دریافت 5 MB کد مطلب 6970753 https://mehrnews.com/x3dghh ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵ کد مطلب 6970753 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵ ادعای جنجالی ترامپ درباره تنگه هرمز ترامپ در اظهاراتی جنجالی مدعی شد: «تنگه هرمز متعلق به آمریکاست» و گفت این تنگه همچنان در همان موقعیت قرار دارد. کپی شد مطالب مرتبط روبیو: تنگه هرمز باز است! آژانس بینالمللی انرژی درباره آزادسازی ذخایر نفت تشکیل جلسه میدهد نگرانی آمریکا نسبت به تنش در باب المندب به دلیل تجاوزات عربستان برچسبها دونالد ترامپ ایالات متحده امریکا تنگه هرمز
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