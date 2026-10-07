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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

نگرانی آمریکا نسبت به تنش در باب المندب به دلیل تجاوزات عربستان

نگرانی آمریکا نسبت به تنش در باب المندب به دلیل تجاوزات عربستان

بلومبرگ از نگرانی آمریکا و کشورهای دیگر نسبت به تنش در تنگه باب المندب به دلیل تجاوزات عربستان علیه یمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مداخله گسترده در تجاوز عربستان علیه یمن مردد است و تلاش کرده مانع ایجاد درگیری شدید جدید در یمن از سوی عربستان شود.

این منابع اضافه کردند که آمریکا در زمینه های اطلاعاتی و سوخت رسانی به عربستان کمک کرده اما عدم مشارکت این کشور در حملات علیه یمنی ها باعث شده عربستان طی هفته های گذشته برای دریافت کمک از دیگر کشورها تلاش کند اما ناکام مانده است.

آنها اضافه کردند که آمریکا و برخی دیگر از کشورها حمایت های دفاعی و لجستیکی محدودی به عربستان ارائه کرده اند و نگران هستند که این درگیری به تنش های نظامی جدیدی در منطقه بیانجامد و حرکت کشتی ها را در تنگه باب المندب در معرض خطر قرار دهد.

۲ منبع در گفتگو با بلومبرگ تاکید کردند که آمریکا از سعودی ها خواسته اند در حالی که جنگ علیه ایران ادامه دارد به یمن نیرو اعزام نکند.

الیسون مینور معاون فرستاده سابق آمریکا به یمن تاکید کرد که ادعاهای مطرح شده در خصوص این که دولت دست نشانده یمن بتواند کنترل تمام مناطق را به دست بگیرد بسیار مورد تردید است.

کد مطلب 6970728

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