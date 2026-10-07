به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌ و دومین دوره مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی کشور با استقبال چشمگیر ورزشکاران همراه بوده و شرکت‌کنندگان در سه رده سنی به مصاف یکدیگر می‌روند؛ به طوری که ۷۲ نفر در رده سنی آزاد، ۴۹ نفر در رده سنی زیر ۱۹ سال و ۴۳ نفر در رده سنی زیر ۱۷ سال برای کسب عناوین برتر با هم رقابت می‌کنند.

استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی و همدان نمایندگان خود را به این دوره از مسابقات اعزام کرده‌اند.

براساس جدول زمان بندی اعلام‌شده رقابت‌های گرایش «بولدرینگ» روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه در جریان است و در ادامه این مسابقات روز پنج‌شنبه ۱۶ مهرماه ورزشکاران در گرایش «سرطناب» به رقابت می‌پردازند و عصر روز پنج شنبه فینال رقابت‌های بولدرینگ برگزار خواهد شد.

روز جمعه ۱۷ مهرماه فینال رقابت‌های سرطناب برگزار و با برگزاری مراسم اختتامیه پرونده این دوره از مسابقات ملی سنگ‌نوردی بسته خواهد شد.

میزبانی همدان از این حجم از ورزشکاران بار دیگر ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های استاندارد خانه سنگ‌نوردی این استان را برای برگزاری رویدادهای ملی به نمایش گذاشته است.