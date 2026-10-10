به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌ودومین دوره مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی کشور که به میزبانی پایتخت تاریخ و تمدن ایران‌زمین و با حضور مدعیانی از سراسر کشور برگزار شد پس از چند روز رقابت فشرده و نفس‌گیر با شناخت چهره‌های برتر بر روی سکوی قهرمانی به ایستگاه پایانی رسید.

در رده سنی بزرگسالان «محمدرضا طرلانی» از استان تهران بر سکوی نخست ایستاد و مدال طلا را از آن خود کرد و «سعید صفری» سنگ‌نورد شایسته استان البرز عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و «ابوالفضل محمدی» دیگر نماینده استان تهران در جایگاه سوم قرار گرفت.

در رده سنی زیر ۱۹ سال در رقابت‌های این رده سنی نیز «محمدرضا طرلانی» از استان تهران بار دیگر درخشید و عنوان نخست را به نام خود ثبت کرد و «آرین امیری» از استان کرمانشاه موفق به کسب مقام دوم شد و «آیدین زمانی» نماینده مستعد استان همدان سکوی سوم و نشان برنز را برای میزبان به ارمغان آورد.

در رده سنی زیر ۱۷ سال سکوی نخست به «امیرحسین فرهنگی» از استان تهران رسید و «امیرعلی محمدی» و «فربد رستمی گوهری» هر ۲ از استان کرمان به ترتیب عناوین دوم و سوم این دوره از پیکارها را به خود اختصاص دادند.

در پایان این دوره از مسابقات با حضور مسئولان فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی و مدیران ورزش استان از نفرات برتر با اهداء مدال و حکم قهرمانی تقدیر به عمل آمد.