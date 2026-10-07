اکبر پیرمحمدی مدیرکل ثبت اسناد و املاک قزوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تکریم و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین با حضور معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس کل دادگستری استان قزوین، معاونان و دادستان مرکز استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

در این مراسم از خدمات حسن غلامحسینی، مدیرکل پیشین ثبت اسناد و املاک استان قزوین، قدردانی و اکبر پیرمحمدی به عنوان مدیرکل جدید این مجموعه معرفی شد.

این مراسم با محوریت تکریم خدمات مدیرکل پیشین و آغاز فعالیت مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک استان قزوین برگزار شد.



