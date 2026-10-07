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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

اکبر پیرمحمدی مدیرکل ثبت اسناد و املاک قزوین شد

اکبر پیرمحمدی مدیرکل ثبت اسناد و املاک قزوین شد

قزوین- اکبر پیرمحمدی در مراسمی با حضور معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک استان قزوین معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تکریم و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین با حضور معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس کل دادگستری استان قزوین، معاونان و دادستان مرکز استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

در این مراسم از خدمات حسن غلامحسینی، مدیرکل پیشین ثبت اسناد و املاک استان قزوین، قدردانی و اکبر پیرمحمدی به عنوان مدیرکل جدید این مجموعه معرفی شد.

این مراسم با محوریت تکریم خدمات مدیرکل پیشین و آغاز فعالیت مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک استان قزوین برگزار شد.


کد مطلب 6970812

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