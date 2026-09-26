دادستان انتظامی قضات: توقف بدون دلیل واحد تولیدی خیانت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی عبداللهی در آیین تجلیل از قضات برتر استان قزوین اظهار کرد: مردم در طول ۴۸ سال انقلاب و همچنین در دو جنگ اخیر با حضور در میدان، مطالبات حاکمیت را به خوبی پاسخ دادهاند و انتظار دارند مسئولان نیز همپای آنان در میدان حاضر باشند.
دادستان انتظامی قضات افزود: در مجموعه قضایی، اجرای عدالت و قانون و رفع تبعیض از مهمترین مطالبات مردم است و دستگاه قضایی باید در مسیر پاسخگویی به این مطالبه حرکت کند.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و اشتغال در شرایط کنونی کشور گفت: تولیدکننده و کارگر نباید در کار خود احساس ناامنی کنند و توقف هر کارگاه یا واحد صنعتی بدون دلیل قانونی، حقوقی یا قضایی، خیانت است.
عبداللهی ادامه داد: پشتیبانی از اشتغال و تولید هم مورد انتظار مردم و هم تکلیف مسئولان است و این موضوع در قوه قضاییه در دستور کار قرار دارد.
دادستان انتظامی قضات با توصیه به قضات برای رعایت عدالت و قانونمداری بیان کرد: اجرای صحیح قوانین، رسالت اصلی دستگاه قضایی است.
وی افزود: مردم عدالتمحوری و قانونمداری را میپذیرند، اما تبعیض در اجرای قانون و عدالت را نمیپسندند؛ بنابراین دستگاه قضایی باید بهگونهای عمل کند که هیچکس احساس تبعیض در برخورد نداشته باشد.
عبداللهی تکریم اربابرجوع را از سیاستهای راهبردی قوه قضاییه دانست و گفت: رعایت مساوات در رفتار با طرفین بدون توجه به موقعیت و جایگاه آنان، اخلاقمداری، رفتار منصفانه همراه با حسن نیت و صیانت از حقوق عامه باید مورد اهتمام بیشتر قضات در محاکم قرار گیرد.
وی مبارزه با فساد را نیز از مطالبات جدی مردم و نظام اسلامی دانست و تأکید کرد: دستگاه قضایی در برخورد با فساد، تضییع حقوق عمومی و سوءاستفاده از موقعیتهای اداری هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت و این مسیر با جدیت دنبال میشود.
دادستان انتظامی قضات در پایان با تأکید بر لزوم پاسخ به مطالبات مردمی در چارچوب شرع و قانون خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند که قوه قضاییه همواره پشتیبان آنان برای حفظ ارکان دین، قرآن و اسلام خواهد بود.
گفتنی است در پایان این مراسم از شماری از قضات نمونه استان قزوین که در ارزیابی عملکرد سالیانه خود حائز رتبههای عالی، خیلی خوب و خوب شده بودند، با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
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