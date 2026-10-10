خبرگزاری مهر- گروه جامعه: اسکوتر به‌عنوان یکی از شیوه‌های حمل‌ونقل پاک و کوتاه‌مقیاس، در سال‌های اخیر در بسیاری از شهرهای جهان مورد استقبال قرار گرفته و حالا مدیریت شهری تهران نیز توسعه این مد حمل‌ونقلی را دنبال می‌کند؛ موضوعی که با راه‌اندازی کمپین «اسکوتر کن» وارد مرحله تازه‌ای شده است.

پوریا علیمردانی، مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اهداف این کمپین، توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای تردد اسکوتر و تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای شهروندان توضیح داد.

علیمردانی با اشاره به جایگاه اسکوتر در حمل‌ونقل شهری گفت: اسکوتر در کشورهای مختلف دنیا طی دهه اخیر به‌عنوان نماد میکروموبیلیتی یا حمل‌ونقل پاک کوتاه‌مقیاس جا افتاده است. نسل جوان استفاده از این وسیله را آغاز کردند و امروز بخشی از همان افراد که به سنین میانسالی رسیده‌اند نیز همچنان از آن استفاده می‌کنند.

وی افزود: اسکوتر برای شهرهایی که دارای شیب هستند، مانند تهران، می‌تواند وسیله نقلیه و مد حمل‌ونقلی مناسبی باشد و همانند دوچرخه، در جابه‌جایی‌های کوتاه‌مقیاس مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران درباره راه‌اندازی کمپین «اسکوتر کن» اظهار کرد: این کمپین با هدف ترویج این شیوه حمل‌ونقل و ارائه تسهیلات حمل‌ونقل پاک به شهروندانی که سفرهای خود را به‌صورت پاک و بدون خودرو انجام می‌دهند، راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: در این کمپین تلاش شده است همه شهروندان به چالشی دعوت شوند که در آن سفر پاک و سفر بدون خودروی خود را اعلام کنند و ما نیز آنها را برای مشارکت در این چالش تشویق کنیم.

علیمردانی با اشاره به انتخاب عنوان «اسکوتر کن» برای این کمپین گفت: در این طرح می‌گوییم تا باشگاه، اسکوتر کن، تا دانشگاه، اسکوتر کن، تا مدرسه، اسکوتر کن و تا مترو، اسکوتر کن؛ یعنی شهروند می‌تواند با اسکوتر به مترو بیاید، آن را در فضای در نظر گرفته‌شده پارک کند، با مترو به مقصد خود برود و هنگام بازگشت دوباره اسکوتر خود را بردارد.

وی هدف اصلی این کمپین را ترویج حمل‌ونقل پاک و میکروموبیلیتی در تهران دانست و گفت: هدف این است که سفرهای کوتاه‌مقیاس با استفاده از مدهای حمل‌ونقل پاک توسعه پیدا کند و اسکوتر به‌عنوان نماد این شیوه سفر مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران درباره امکان تردد اسکوتر نیز گفت: اسکوتر با اسکیت متفاوت است و در واقع نوعی وسیله شبیه دوچرخه محسوب می‌شود. همان‌طور که دوچرخه در مسیرهایی که برای تردد پیاده مناسب و ایمن است امکان استفاده دارد، اسکوتر نیز می‌تواند در چنین مسیرهایی مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: اسکوتر در همراهی با ترافیک خودروها و در بزرگراه‌ها قابل استفاده نیست، اما در محل‌هایی که تردد پیاده مجاز است، امکان استفاده از اسکوتر نیز وجود دارد و می‌تواند به‌عنوان یک مد سفر مورد استفاده قرار گیرد.

علیمردانی با اشاره به استقبال نسل جوان از این وسیله گفت: نسل جوان به‌شدت از اسکوتر استقبال می‌کند و در کشورهای دیگر نیز این اتفاق افتاده و استفاده از آن در حال گسترش است. در کشور ما و تهران نیز این موضوع آغاز شده و امیدواریم به‌تدریج جا بیفتد.

وی درباره زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه اسکوتر در تهران نیز اظهار کرد: زیرساخت اصلی، مسیر «سرزندگی» و شبکه سرزندگی است که از دو سال پیش کار آن را آغاز کرده‌ایم.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: در حال حاضر حدود ۴۷ کیلومتر از این مسیرها را داریم و این شبکه در تهران تقریباً به ۱۰۰ کیلومتر رسیده است. تلاش می‌کنیم پیوستگی این مسیرها نیز انجام شود و تا پایان امسال افتتاح شود و این شبکه به ۲۰۰ کیلومتر برسد.

وی افزود: توسعه این زیرساخت‌ها کمک می‌کند مد و شیوه حمل‌ونقل پاک در تهران و استفاده از میکروموبیلیتی ترویج پیدا کند.

علیمردانی درباره فعالیت بخش خصوصی در حوزه اسکوترهای اشتراکی نیز گفت: همکاران زیادی از بخش خصوصی داریم که با ضوابطی که در شهر طراحی شده، امکانات اشتراکی ارائه می‌کنند. خود شهرداری نیز در مسیر سرزندگی این کار را انجام می‌دهد و اسکوتر در این مسیر در حال حاضر فعال است.

وی درباره نحوه مشارکت شهروندان در کمپین «اسکوتر کن» گفت: شهروندان می‌توانند از طریق ستاره ۱۳۷ مربع ۰۱۲۳ یا نرم‌افزار شهرزاد وارد بخش مربوط به «اسکوتر کن» شوند و در این چالش شرکت کنند.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: برای افرادی که در این چالش به‌عنوان منتخب انتخاب شوند، به قید قرعه جوایزی در نظر گرفته شده است. همچنین اسکوتر و تجهیزات آن و تسهیلات اسکوتر نیز به شهروندان ارائه می‌شود.

وی درباره میزان تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای خرید اسکوتر گفت: این تسهیلات تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان است و با نرخ نزدیک به قرض‌الحسنه و در حدود سه درصد ارائه می‌شود.

علیمردانی درباره نحوه دریافت اسکوتر نیز توضیح داد: در حال حاضر در مسیر سرزندگی اسکوتر اشتراکی وجود دارد که از طریق نرم‌افزار شهرزاد قابل استفاده است و نرم‌افزارهای بخش خصوصی نیز در سطح شهر فعال هستند. برای تسهیلات نیز در فاز نخست در حال انجام اقدامات لازم هستیم و امیدواریم استقبال مردم بیشتر شود.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پایان گفت: به هر حال استقبال خوبی از این موضوع شده است و به‌زودی شاهد حضور هزاران اسکوتر در سطح شهر به‌عنوان یک مد حمل‌ونقل خواهیم بود و امیدواریم استفاده از این شیوه حمل‌ونقل پاک در تهران توسعه پیدا کند.

با توجه به توسعه شبکه مسیرهای سرزندگی، فعالیت اسکوترهای اشتراکی و پیش‌بینی تسهیلات برای شهروندان، مدیریت شهری تهران در تلاش است استفاده از اسکوتر را به‌عنوان یکی از شیوه‌های حمل‌ونقل پاک و کوتاه‌مقیاس در سفرهای درون‌شهری ترویج کند؛ مسیری که در صورت توسعه زیرساخت‌ها و استقبال شهروندان می‌تواند به گسترش میکروموبیلیتی در پایتخت کمک کند.