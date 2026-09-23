انتقاد شهرداری از عملکرد آموزش و پرورش در حوزه سرویس مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هرمزی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در جلسه ستاد استقبال از مهر ۱۴۰۵ که همزمان با آغاز سال تحصیلی در محل معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شد، ضمن گرامیداشت شهدای دانش‌آموز میناب، اظهار کرد: امیدواریم با توجه به شرایطی که در دو ماه گذشته برای بازگشایی مدارس ایجاد کردیم، شاهد مهرماهی بدون مخاطره باشیم.

وی ادامه داد: امروز تمرینی برای روز شنبه بود. امیدواریم شاهد ترافیک روان در هفته آینده باشیم و تمام ناوگان اتوبوسرانی در این ایام فعال باشند و ناوگان تاکسیرانی نیز بیش از پیش فعال شوند.

انتقاد هرمزی از عملکرد آموزش و پرورش در حوزه سرویس مدارس

هرمزی ضمن ابراز گلایه‌مندی از آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: نمایندگان آموزش و پرورش نه به طور کامل در جلسات حضور یافتند و نه همکاری لازم را با ما داشتند.

وی با اشاره به سردرگمی خانواده‌ها در زمینه سرویس مدارس، یادآور شد: خدمات‌رسانی در حوزه سرویس مدارس استثنایی بدون هیچ‌گونه مشکلی انجام می‌شود، اما برای مدارس عادی شاهد آشفتگی هستیم و مباحث در این زمینه عملیاتی نمی‌شود.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: باید کمیته مرتبط در این زمینه تشکیل شود و آموزش و پرورش مباحث نظارتی و عملکردی در این زمینه را تعیین تکلیف کند. تقاضای بنده این است که موضوع جدی گرفته شود تا بار از روی دوش خانواده‌ها برداشته شود.

نقص فنی خودروها یکی از عوامل اصلی ترافیک

هرمزی با بیان اینکه نزدیک به ۴۰ درصد از عامل ترافیک در معابر، نقص فنی خودروهاست، گفت: هم از مردم تقاضا می‌کنیم که نسبت به رفع نواقص فنی خودروی خود اقدام کنند و هم از امدادخودرو درخواست می‌کنیم که همراهی لازم را داشته باشد تا شاهد کاهش بار ترافیکی مرتبط با این موضوع باشیم.

وی با اعلام اینکه ۸۳ درصد ناوگان اتوبوسرانی نوسازی شده است، اظهار کرد: یک‌سوم تاکسی‌های شهر نوسازی شده و اقدامات ویژه‌ای در حمل‌ونقل عمومی صورت گرفته است.

تست گرم ایستگاه مترو محدوده شهرری انجام می‌شود

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با تأکید بر اینکه تست گرم مترو در ایستگاه در محدوده شهرری انجام خواهد شد، گفت: در تلاش هستیم تا پایان مهرماه و یا اوایل آبان‌ماه این ایستگاه را به بهره‌برداری برسانیم که با این اقدام هم نزدیک به هفت کیلومتر به خطوط مترو افزوده می‌شود و هم ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم حسنی وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.

یحیی صادقی جهانی معاون امور زیرساخت و بهره برداری اداره کل حمل و نقل عمومی و امور مناطق معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه اقدامات این ستاد از مردادماه آغاز شده است، اظهار کرد: ستادهای معین مناطق، سازمان ها و شرکت ها نیز به تدریج تشکیل شد و کمیته ها دستورالعمل ها را بر اساس مصوبات ابلاغ کردند. ظرف دو هفته آینده گزارشات نهایی آن به شورای شهر ارسال خواهد شد.

صادقی جهانی گفت: کمیته مرکزی، پنج کارگروه تشکیل داد و متناظر با این ستاد، کارگروه‌های تخصصی نیز از مهرماه اقدامات خود را آغاز کردند. همچنین شرح وظایف کارگروه‌های تخصصی در قالب مصوباتی به نهادها و ادارات خارج از شهرداری تهران ابلاغ شد و در قالب ۱۲ مصوبه، اقدامات لازم به عنوان شرح وظایف این کارگروه‌ها تعیین و مسئولان مربوطه نیز مشخص شدند.

وی ادامه داد: یکی از این کارگروه‌ها، کارگروه ارتقای ایمنی محدوده‌های آموزشی بود که در این زمینه، هر یک از شرکت‌ها و دستگاه‌های مرتبط وظایفی را بر عهده گرفتند. آموزش و پرورش و پلیس نیز در اجرای این طرح همراهی کردند و وظایف و اقدامات مربوط به این کارگروه در قالب ۱۱ مصوبه به هر یک از نهادهای مربوطه ابلاغ شد.

برنامه‌ریزی برای استفاده بهتر از ظرفیت BRT

این مقام مسئول افزود: کارگروه دیگری که وظایف اصلی را بر عهده داشت، کارگروه عملکرد حمل‌ونقل عمومی بود. در این کارگروه تصمیم گرفته شد مسیرهای اتوبوس تندرو (BRT) به بهترین نحو مورد بهره‌برداری قرار گیرند و برای این بخش نیز ۱۰ مصوبه به تصویب رسید.

وی درباره مصوبات شورای حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران گفت: اعمال محدودیت برای استفاده از سهمیه ۲۰ روز تردد رایگان در محدوده کنترل آلودگی هوا تا پایان مهرماه، یکی از این مصوبات است.

وی ادامه داد: همچنین ممنوعیت تردد و عدم صدور بارنامه برای ناوگان باری در بازه زمانی ساعت ۶ تا ۱۰ صبح از اول تا هشتم مهرماه، از دیگر مصوبات این جلسه است. این محدودیت شامل ناوگان پخش مواد غذایی و دارویی، ناوگان حمل اثاثیه منزل و وانت‌بارها خواهد بود.

محدودیت فعالیت‌های عمرانی و نمایشگاهی در روزهای ابتدایی مهر

صادقی جهانی تصریح کرد: بر اساس مصوبات شورای حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران، توقف یا تعلیق عملیات عمرانی جدید و همچنین عملیات عمرانی در حال اجرا، به‌ویژه در معابر بزرگراهی که موجب اشغال سواره‌رو، کاهش ظرفیت، انسداد مسیر یا ایجاد اختلال در تردد می‌شوند، در بازه زمانی اول تا هشتم مهرماه در دستور کار قرار گرفته است.همچنین مقرر شده است برنامه‌ریزی و برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی در نمایشگاه بین‌المللی تهران در بازه زمانی اول تا هشتم مهرماه متوقف شود.

وی با بیان اینکه از دیگر مصوبات این جلسه، نوسازی و استانداردسازی علائم، خط‌کشی‌ها و تجهیزات ایمنی اطراف مدارس پیش از آغاز سال تحصیلی است، گفت: این اقدام با هدف افزایش ایمنی دانش‌آموزان و هدایت بهتر رانندگان در محدوده مدارس انجام خواهد شد.

ساماندهی نقاط پرخطر معابر پیش از بازگشایی مدارس

به گفته صادقی بر اساس این مصوبات، شناسایی، بهسازی و ایمن‌سازی فوری نقاط حادثه‌خیز نیز باید پیش از آغاز مهرماه انجام شود تا نقاط پرخطر در معابر شهری در آستانه بازگشایی مدارس ساماندهی شوند.همچنین اخذ مجوز برای امکان یک روز دورکاری کارمندان به صورت اختیاری در بازه زمانی اول تا هشتم مهرماه نیز در مصوبات پیش‌بینی شده است. اجرای این موضوع نیازمند اخذ مجوز از استانداری و هیئت دولت خواهد بود.

مصوبات مهرماه به دستورالعملی برای سال‌های آینده تبدیل می‌شود

صادقی جهانی اظهار کرد: در متن مصوبات تأکید شده است که احکام این مصوبه به عنوان دستورالعمل دائمی مدیریت ترافیک در ایام بازگشایی مدارس در مهرماه تلقی خواهد شد. بر این اساس، تعیین بازه زمانی و نحوه اجرای این اقدامات در سال‌های آتی، با هماهنگی پلیس راهور و ابلاغ معاونت حمل‌ونقل و ترافیک عملیاتی خواهد شد.

پیش‌بینی ۲۱ معبر برای روز جهانی بدون خودرو

جهانی همچنین گفت: امسال در شهر تهران حدود ۲۱ معبر را به مناسبت روز جهانی بدون خودرو در نظر گرفته‌ایم.

آماده‌سازی تجهیزات ترافیکی برای آغاز مهر

پوریا علیمردانی مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز در ادامه این جلسه با اعلام اینکه مباحثی در خصوص محدودیت تردد در هفته اول مهرماه در محدوده آلودگی هوا مطرح شد، اظهار کرد: تمام تلاش ها بر این بود که مصوبه محدودیت تردد رعایت شود تا بتوان تردد خودروها را در مهرماه مدیریت کرد.

علیمردانی با بیان اینکه توسعه تجهیزات ترافیکی به صورت سه شیفت در ایام اخیر انجام شد، گفت: معبر بدون خط کشی در پایتخت نداریم. از سویی دیگر شبکه بزرگراهی را برای مهرماه پرسفر آماده کردیم.

وی همچنین تصریح کرد: در همین راستا میکروموبیلیتی را نیز دنبال می کنیم تا بتوان آن را در ماه های آینده به نتیجه رساند.

بررسی عوامل مؤثر بر حوادث ترافیکی مهرماه گذشته

اکبر اختیاری مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهر تهران نیز با اشاره به شناسایی گره های ترافیکی در پایتخت، گفت: شروع ترافیک اول مهرماه سال قبل را از ساعت اولیه بامداد را بررسی کردیم و مشخص شد که ترافیک عملاً از ساعت ۶ صبح آغاز می شود و تا ساعت ۸:۳۰ ادامه دارد. بیشترین ترافیک در مناطق ۱، ۳، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ به ثبت رسید.

وی ادامه داد: ۳۷ درصد از وقایع رخ داده برای خودروها در اول مهرماه سال قبل مربوط به نقص فنی خودروها بود که ۶۴ درصد خودروهای سواری و ۳۶ درصد نیز مربوط به خودروهای سنگین، وانت ها، اتوبوس های شرکت واحد و دیگر خودروها بوده است.

اختیاری با بیان اینکه وسایل نقلیه باری در سال قبل اجازه تردد در معابر نداشتند، خاطرنشان کرد: این موضوع امسال مدیریت شده و توقف این خودروها در نقاط درستی در معابر انجام می شود که باعث ایجاد ترافیک نشوند.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه تردد در هفته اول مهرماه سال قبل نسبت به هفته پایانی شهریورماه همان سال ۲۳ درصد افزایش یافت، گفت: ۷ تا ۹ صبح پیک ترافیک صبحگاهی در هفته مهرماه سال قبل به ثبت رسیده و این آمار را در پیش بینی های امسال لحاظ کردیم.

وی اضافه کرد: بیشترین ازدحام مسافران در ایستگاه های اتوبوس و تاکسی در سال گذشته شناسایی شد تا امسال چالشی در این بخش ها نداشته باشیم.

افزایش پوشش هوشمند تقاطع‌های تهران

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای هوشمندسازی و بهسازی تقاطع‌های شهر تهران گفت: در بیش از ۱۰۸ تقاطع مهم شهر، دوربین نصب کرده‌ایم و با اجرای اقدامات لازم، در زمان قطعی برق هیچ‌کدام از چراغ‌های راهنمایی و رانندگی خاموش نشدند.

وی افزود: در راستای بهینه‌سازی تقاطع‌ها، تلاش کرده‌ایم این تقاطع‌ها به‌صورت هوشمند مدیریت شوند و بر همین اساس، تعدادی از تقاطع‌های مهم شهر را بهسازی کرده‌ایم تا امکان مدیریت بهتر و هوشمند جریان ترافیک فراهم شود.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران همچنین با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره تأثیر افتتاح بزرگراه شهید شوشتری بر وضعیت ترافیکی مناطق ۱۴ و ۱۵ اظهار کرد: بررسی‌هایی در این زمینه انجام داده‌ایم و افتتاح بزرگراه شهید شوشتری در مناطق ۱۴ و ۱۵ تأثیر خوبی بر وضعیت ترافیک داشته است.

اختیاری ادامه داد: یکی از نکات بسیار مهم در افتتاح پروژه شوشتری این بود که وضعیت ترافیک در این محدوده بسیار کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به جریان ترافیکی ایجادشده پس از بهره‌برداری از بزرگراه شهید شوشتری گفت: اتفاقی که در این زمینه رخ داد این بود که جریان ترافیک را به داخل شهر نیاوردیم و با توجه به پیش‌بینی‌هایی که پیش از این انجام شده بود، تلاش شد مدیریت جریان ترافیک به شکلی انجام شود که بار ترافیکی جدیدی به معابر داخلی شهر تحمیل نشود.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران تأکید کرد: مجموعه اقداماتی که در زمینه هوشمندسازی تقاطع‌ها، نصب دوربین و بهسازی تجهیزات ترافیکی انجام شده، با هدف مدیریت بهتر ترافیک، افزایش پایداری عملکرد چراغ‌های راهنمایی و استفاده از ظرفیت فناوری برای کنترل و هدایت جریان ترافیک در سطح شهر تهران انجام شده است.

نوسازی ۱۲ هزار تاکسی و ورود خودروهای برقی به ناوگان

علی رحیمی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه ۱۲ هزار دستگاه تاکسی نوسازی و وارد ناوگان شده اند، گفت: هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی آیون واگذار شده است. امروز با همکاری پلیس راهور تاکسی های برقی در بزرگراه شهید چمران در خطوط ویژه تردد می کنند که اتفاق مثبتی بوده است.

وی ادامه داد: ۲۰۰ دستگاه تاکسی در ایام جنگ ۴۰ روزه در سطح معابر سیب دیدند و ۲۵۰ دستگاه تاکسی برقی آیون نیز در پارکینگ با خسارت مواجه شدند.

افزایش تسهیلات نوسازی تاکسی‌ها تا ۱.۱ میلیارد تومان

رحیمی با اشاره به افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت خودرو، خاطرنشان کرد: سال قبل ۵۰۰ میلیون تومان برای کمک به نوسازی تاکسی ها پیش بینی کرده بودیم که با توجه به افزایش قیمت خودرو، این رقم را به یک تا ۱.۱ میلیارد تومان افزایش دادیم.

وی افزود: قراردادی برای خودروهای هیبریدی در حال پیگیری برای انعقاد است و تعداد قابل توجهی از تاکسی های هیبریدی را وارد ناوگان خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه پایانه های تاکسیرانی برای آغاز سال تحصیلی بهسازی شدند، گفت: گشت های ما با همکاری پلیس فعال شدند و نظارت در معابری که تردد بیشتری وجود دارد، با جدیت صورت گرفته است.

اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان برای سرویس مدارس استثنایی

وی با بیان اینکه تلاش بر این بود که در خطوط پرتردد پوشش بالاتری داشته باشیم، یادآور شد: ۲۴۰ میلیارد تومان در سال قبل و ۴۰۰ میلیارد تومان امسال برای سرویس مدرسه دانش آموزان استثنایی اختصاص یافت. امروز به پنج هزار دانش آموز معلول و استثنایی خدمت رسانی می کنیم. هزار و ۷۰۰ خودرو این دانش آموزان را از درب منازل به مدارس می برند.

رحیمی با اعلام اینکه امسال با ۶۹ درصد کاهش ثبت نام در سامانه سپند مواجه بودیم، یادآور شد: امسال ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر و سال قبل ۲۴ هزار و ۵۰۰ نفر در این سامانه ثبت نام کردند.

رحیمی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با تأکید بر اینکه شرکت های تاکسیرانی از ما برای سرویس مدرسه مجوز نمی گیرند، اظهار کرد: ما نمی توانیم از آیین نامه شورا تخطی کنیم. بر اساس این آیین نامه هر شرکت باید ۲۰ خودرو را برای سرویس مدرسه به ما معرفی کند اما هیچ یک از شرکت ها به ما مراجعه نمی کنند.

وی ادامه داد: ما باید جلسات و هماهنگی های جدی را برای رفع معضل سرویس مدارس برگزار کنیم تا بتوان مشکلات مرتبط در این زمینه را رفع کنیم.

فعالیت ۲۷۰۰ اتوبوس از ساعت ۵ صبح در پایتخت

مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی ناوگان اتوبوسرانی گفت: از حدود یک ماه گذشته، مجموعه اتوبوسرانی با همت همه نیروها و کارکنان، آمادگی خود را برای حضور و فعالیت در مراسمات و برنامه‌های مختلف حفظ کرده است.

وی افزود: خروجی این تلاش‌ها این بوده که در حال حاضر ۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه اتوبوس از ساعت ۵ صبح عملیات خود را آغاز کرده‌اند و هم‌اکنون در حال فعالیت هستند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین قطعات، اظهار کرد: در این مدت، با توجه به مشکلات مالی موجود در زمینه تأمین قطعات، اقدامات خوبی انجام شده و تلاش شده است تا با وجود این مشکلات، روند فعالیت و آماده‌به‌کاری ناوگان حفظ شود.

علیزاده همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی برای رانندگان خبر داد و گفت: برای راننده‌های شرکت واحد دوره‌های آموزشی مختلفی در نظر گرفته شده و این دوره‌ها نیز برگزار شده است. در این دوره‌ها، رانندگان در حوزه مدیریت استرس و تاب‌آوری آموزش دیده‌اند تا آمادگی لازم را برای شرایط مختلف داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه امداد در سطح معابر اصلی شهر تهران، تصریح کرد: در حوزه امداد نیز در سطح معابر اصلی برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است و هم‌اکنون نیروهای امدادی شرکت واحد در نقاط مختلف مستقر هستند تا در صورت نیاز بتوانند خدمات لازم را ارائه کنند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در ادامه به روند نوسازی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۲۲ خط در شهر تهران با مجموع بیش از ۴۰۰ دستگاه اتوبوس نوسازی شده است.

علیزاده ادامه داد: حدود ۶ خط نیز هفته گذشته نوسازی شد که خط ۲۸۵ از جمله این خطوط است و این خط به‌طور کامل برقی شده است.

وی با اشاره به برقی‌سازی ناوگان در منطقه ۱۲ تهران اظهار کرد: منطقه ۱۲ شهرداری تهران نیز به عنوان یک منطقه سبز، به‌طور کامل برقی شده است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران همچنین با اشاره به عملکرد مدیریت شهری در زمینه نوسازی ناوگان گفت: در حال حاضر، از ابتدای دوره مدیریت شهری تاکنون، بیش از ۸۳ درصد از اتوبوس‌ها نوسازی شده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به موضوع پایش لحظه‌ای ناوگان اتوبوسرانی افزود: ما پایش لحظه‌ای ناوگان را نیز داریم. در ایام جنگ، این موضوع منتفی شد، اما در حال حاضر دستورالعمل‌های لازم را انجام داده‌ایم و این روند در حال پیگیری است.

اختصاص خط ویژه برای معاینه فنی خودروهای سرویس مدارس

محمدمهدی رضازاده، سرپرست شرکت ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران، درباره روند معاینه فنی خودروهای سرویس مدارس گفت: در بحث معاینه فنی خودروهای سرویس مدرسه، در پنج مرکز از هشت مرکز معاینه فنی، خط ویژه‌ای برای سرویس مدارس در نظر گرفته‌ایم تا این خودروها بدون اخذ نوبت مورد معاینه فنی قرار گیرند.

وی افزود: معاینه فنی خودروهای سرویس مدارس در دو سطح انجام می‌شود و برای این منظور یک‌سری چک‌لیست‌های تکمیلی نیز در نظر گرفته‌ایم. همچنین دو برچسب ویژه برای این خودروها چاپ شده است.

سرپرست شرکت ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران ادامه داد: علاوه بر این اقدامات، درخواست ما این بوده است که خودروهای سرویس مدارس حتماً دارای معاینه فنی باشند و مراجعه این خودروها نیز در حال انجام است.

رضازاده با اشاره به میزان مراجعه خودروهای سرویس مدارس به مراکز معاینه فنی اظهار کرد: تاکنون ۵۴۰ دستگاه خودروی سرویس مدرسه برای انجام معاینه فنی مراجعه کرده‌اند.

وی همچنین درباره تمهیدات در نظر گرفته‌شده در آستانه آغاز سال تحصیلی گفت: در ایام منتهی به مهرماه، ساعات فعالیت مراکز معاینه فنی را دو ساعت افزایش داده‌ایم تا امکان ارائه خدمات به خودروهای سرویس مدارس افزایش پیدا کند.

رضازاده تأکید کرد: حتی اگر ساعت کاری مراکز به پایان رسیده باشد، معاینه فنی آخرین خودرویی که برای دریافت خدمات مراجعه کرده است، باید انجام شود و خودرو نباید به دلیل پایان ساعت کاری مرکز بدون دریافت خدمت باقی بماند.

وی در پایان با اشاره به ضرورت ساماندهی فرآیند معاینه فنی خودروهای سرویس مدارس، بر اجرای تمهیدات ویژه برای تسهیل مراجعه این خودروها و انجام معاینه فنی آنها در آستانه سال تحصیلی تأکید کرد.

اطلاع‌رسانی محدودیت تردد به ۳۲ هزار راننده ناوگان باری

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل بار و پایانه‌های مسافری شهرداری تهران با اشاره به ممنوعیت تردد وسایل نقلیه باری از ساعت ۶ تا ۱۰ صبح و اطلاع رسانی این موضوع به ۳۲ هزار راننده شرکت های حمل و نقلی، اظهار کرد: جلسات متعددی با اتحادیه وانت بارها و پیک های موتوری برگزار و اطلاع رسانی های لازم برای محدودیت های ترددی انجام شد.