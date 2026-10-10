تسهیل تردد و تعویض ریل قطارها در خط ۴ مترو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه، فاز نخست پایانه شهید کلاهدوز، اوایل سال ۱۳۹۶ به بهره‌برداری رسید و در آن زمان یک کراس اوور ساده به منظور سهولت تردد قطارها در ورودی پایانه از سمت ایستگاه شهید کلاهدوز اجرا شده بود.

حسن ایزانلو مجری خط ۴ مترو تهران در این رابطه گفت: از ابتدا هم طراحی های صورت گرفته برای نصب و راه اندازی یک کراس اوور دوبل برای پایانه شهید کلاهدوز انجام شده بود اما با یک کراس اوور ساده هم امکان راه اندازی فاز نخست پایانه میسر بود.

حالا پس از بیش از ۹ سال، قطعات کراس اوور دوبل که در انبار موجود بوده و ارزش ریالی آن به قیمت امروز ۱۵۰ میلیارد تومان است، جایگزین کراس اوور ساده قبلی شده و این امر علیرغم پیچیدگی های فنی و اجرایی، با یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده، در مدت زمان ۲ هفته عملیاتی شد. این امر البته ملاحظات دیگری نیز به دنبال داشت که از جمله مهمترین آنها سیستم سیگنالینگ و مونتاژ مجدد ریل سوم خط ۴ بود.

ایزانلو در بخش دیگری از صحبتهای خود عنوان کرد: کل هزینه صورت گرفته برای این عملیات فشرده و حساس ۱۵ میلیارد تومان بود که به موجب اجرایی شدن آن، در واقع ۱۵۰ میلیارد تومان تجهیزات موجود در انبار (به ارزش امروز) احیاء و مورد استفاده قرار گرفت.

مجری خط ۴ در پایان از تسهیل شرایط مانور قطارها در پایانه شهید کلاهدوز و افزایش ایمنی و سرعت انتقال واگن‌ها در تغییر خطوط ریلی این پایانه خبر داد و اقدام صورت پذیرفته را یک ارزش افزوده قابل ملاحظه برای پایانه مذکور قلمداد کرد.