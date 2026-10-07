به گزارش خبرگزاری مهر، آیین آغاز شهرنوردی اسکوتر «کن» امروز (چهارشنبه) با حضور احمد علوی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، پوریا علیمردانی، مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران و فاطمه کریمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران برگزار شد.

احمد علوی در این مراسم با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری در حوزه حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: مدیریت شهری، اعم از شورا و شهرداری، در این دوره یکی از با برنامه‌ترین دوره‌های مدیریت شهری در حوزه حمل‌ونقل عمومی بود؛ چراکه شهر تهران با دو مشکل اساسی ترافیک و آلودگی هوا مواجه است که همه مردم با آن درگیر هستند.

وی افزود: این دو موضوع در دستور کار شهرداری تهران و شورای شهر قرار داشت و هر بار که بودجه تنظیم کردیم، ۵۰ درصد بودجه کل شهر تهران را به حوزه حمل‌ونقل اختصاص دادیم و مأموریت دادیم این دو موضوع به‌صورت اساسی پیگیری شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه صرف ساخت بزرگراه‌ها و خیابان‌ها برای حل معضل ترافیک کافی نیست، گفت: در این دوره تلاش کردیم در کنار توسعه زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل عمومی مانند مترو و اتوبوس نیز توسعه پیدا کند و پروژه‌هایی مانند بزرگراه شهید شوشتری و یادگار امام و بزرگراه فتح تکمیل شوند.

علوی با تأکید بر ضرورت توسعه شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل ادامه داد: همزمان با گسترش زیرساخت‌ها باید مُدها و روش‌های حمل‌ونقلی نیز در سطح شهر افزایش پیدا کند تا مردم امکان انتخاب داشته باشند و بتوانند با حدود ۳۰۰ متر پیاده‌روی به یکی از روش‌های حمل‌ونقل مورد نیاز خود مانند اتوبوس، تاکسی، مترو، دوچرخه یا اسکوتر دسترسی پیدا کنند.

وی با اشاره به ضرورت کاهش آلودگی هوا گفت: با توجه به شرایط آلودگی هوا باید به سمت روش‌هایی برویم که ضمن پاسخگویی به نیاز مردم، آلودگی کمتری ایجاد کنند. دوچرخه و اسکوتر از جمله روش‌های مؤثر در این زمینه هستند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: اسکوتر نسبت به دوچرخه برای شرایط جغرافیایی تهران مزیت‌هایی دارد؛ چراکه تهران دارای شیب‌ها و تپه‌های متعددی است و دوچرخه‌سواری در برخی مناطق، چه در بالاشهر و چه پایین‌شهر، دشوار می‌شود. یکی از دلایل موفق نبودن طرح دوچرخه‌سواری در دوره قبل نیز همین موضوع بود.

علوی در پایان تأکید کرد: اسکوتر آمادگی بیشتری برای استفاده در این شرایط دارد، اما مدیریت شهری باید حتماً از توسعه این شیوه حمل‌ونقل پشتیبانی کند.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران از آغاز تشکیل ناوگان ۳۰۰ دستگاهی اسکوتر برای پلیس راهور تهران خبر داد و گفت: در نخستین مرحله، امکان ارائه تسهیلات برای خرید ۲ هزار دستگاه اسکوتر برای دانشجویان و جوانان فراهم شده و برای خرید هر اسکوتر ۱۵۰ میلیون تومان کمک‌هزینه در نظر گرفته شده است.

پوریا علیمردانی، مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران، با اشاره به رواج استفاده از اسکوتر در بسیاری از کشورهای جهان اظهار کرد: در دهه گذشته در بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای اسلامی و جنوب غرب آسیا، اسکوتر به‌عنوان نماد حمل‌ونقل پاک و سفرهای کوتاه‌مسافت یا «میکروموبیلیتی» رواج پیدا کرده است.

وی افزود: اسکوتر می‌تواند در سفرهای کوتاه مانند رفت‌وآمد به باشگاه، دانشگاه، مدرسه و ایستگاه مترو جایگزین خودرو شود و با توجه به شیب‌های تهران، اسکوتر برقی می‌تواند برای شهروندان نسبت به دوچرخه گزینه مناسب‌تری باشد.

علیمردانی با بیان اینکه اسکوتر نمادی از تحولات حمل‌ونقل در جهان مدرن است، گفت: هدف ما در تهران ترویج حمل‌ونقل‌های کوتاه‌مقیاس پاک و تشویق شهروندان به کنار گذاشتن خودرو در سفرهای کوتاه است.

وی درباره همکاری با پلیس راهور تهران اظهار کرد: در نخستین فاز، به درخواست پلیس راهور تهران، تشکیل یک ناوگان ۳۰۰ دستگاهی اسکوتر برای پلیس را آغاز کرده‌ایم و مراحل تجهیز آن در حال انجام است. این وسیله سبک و قابل جابه‌جایی می‌تواند برای مأموریت‌های کوتاه و دسترسی سریع نیروهای پلیس مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران درباره توسعه «مسیرهای سرزندگی» نیز گفت: یکی از اهداف این شبکه، ایجاد مسیرهای اختصاصی و امن برای حمل‌ونقل پاک از جمله دوچرخه، دوچرخه برقی، پیاده و اسکوتر است.

وی تأکید کرد: اسکوتر نباید در بزرگراه یا سواره‌رو تردد کند و استفاده از آن باید در مسیرهای مجاز و با رعایت نکات ایمنی انجام شود.

علیمردانی ادامه داد: شهرداری تهران نقش تسهیلگر دارد و زیرساخت‌های لازم را ایجاد می‌کند. همچنین امکان استفاده از اسکوترهای اشتراکی با مشارکت بخش خصوصی در تهران فراهم شده و در مسیرهای سرزندگی، اسکوترهای اشتراکی اجاره‌ای ارائه شده است.

وی با اشاره به طرح تسهیلات خرید اسکوتر گفت: در نخستین مرحله، امکان ارائه تسهیلات برای خرید ۲ هزار دستگاه اسکوتر برای دانشجویان و جوانان فراهم شده و مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان کمک‌هزینه برای خرید اسکوتر در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران افزود: شهروندان می‌توانند با شماره‌گیری ۱۳۷۱۲۳# یا از طریق اپلیکیشن شهرزاد در چالش «اسکوتر کن» شرکت کنند. در کنار تسهیلات، برای مشارکت‌کنندگان جوایزی نیز در نظر گرفته شده و تعدادی اسکوتر از طریق قرعه‌کشی اهدا خواهد شد.

علیمردانی با بیان اینکه تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد اسکوتر می‌تواند سهمی حدود یک تا دو درصدی از حمل‌ونقل را به خود اختصاص دهد، گفت: اهمیت اصلی اسکوتر در سفرهای کوتاه‌مقیاس است و سفرهای کمتر از پنج کیلومتر به مقصدهایی مانند خرید، دانشگاه یا ایستگاه مترو می‌تواند با این وسیله انجام شود.

وی درباره قیمت اسکوتر نیز اظهار کرد: قیمت یک اسکوتر با کیفیت معمولاً حدود ۲۰۰ میلیون تومان است و بخش عمده محصولات ارائه‌شده نیز برند داخلی هستند، هرچند برخی قطعات مانند الکتروموتور و باتری ممکن است از بخش‌های مختلف زنجیره تأمین تهیه شوند.

علیمردانی در پایان درباره نگرانی‌ها از افزایش تصادفات گفت: اگر دوچرخه یا اسکوتر با سرعت مطمئن و به شکل ایمن استفاده شود، می‌تواند جایگزین مناسبی برای خودرو یا موتورسیکلت‌های ناایمن باشد. این وسایل در صورت استفاده صحیح، وسیله‌ای ساده و نسبتاً ایمن برای سفرهای کوتاه هستند.