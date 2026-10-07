کسب مدال طلای INOVA ۲۰۲۶ توسط دانشجوی دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، پنجاهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی اختراعات و نوآوری INOVA ۲۰۲۶ با عنوان Golden Jubilee، از اول تا چهارم اکتبر ۲۰۲۶ برابر با ۹ تا ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ در شهر زاگرباس برگزار شد.

در این رویداد بین‌المللی، نمایندگان ۵۷ کشور جهان حضور دارند و بیش از ۶۰۰ اختراع و طرح نوآورانه مورد داوری قرار دارند.

در این دوره از نمایشگاه، طرح‌های ارائه‌شده از سوی تیم پژوهشی متشکل از محمدمهدی آزادفلاح، حامد محبتی، معظمه بهرام‌نژاد، محمدهادی دره‌زرشکی و صفری‌نژاد میبدی موفق به کسب درآمد از دانشگاه طلای INOVA ۲۰۲۶ و همچنین جایزه ویژه پلی‌تکنیک بخارست رومانی شدند.

معظمه بهرام‌نژاد، دانشجوی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، از اعضای این تیم پژوهشی است که با حضور در این رویداد بین‌المللی، در کنار سایر اعضای تیم در کسب این افتخار علمی و نوآورانه مشارکت داشته‌اند.

کسب موفقیت در یکی از رویدادهای بین‌المللی حوزه اختراعات و نوآوری، در شرایط دیجیتالی که طرح‌های شرکت‌کننده از جهان در معرض ارزیابی و داوری قرار گرفتند و در نهایت، این تیم پژوهشی موفق به دریافت مدال طلای این نمایشگاه و جایزه ویژه دانشگاه پلی‌تکنیک بخارست شد.