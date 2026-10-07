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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

کسب مدال طلای INOVA ۲۰۲۶ توسط دانشجوی دانشگاه تهران

کسب مدال طلای INOVA ۲۰۲۶ توسط دانشجوی دانشگاه تهران

دانشجوی دانشگاه تهران، همراه با اعضای یک تیم پژوهشی، در پنجاهمین نمایشگاه بین‌المللی اختراعات و نوآوری INOVA ۲۰۲۶ موفق به کسب مدال طلا و جایزه ویژه دانشگاه پلی‌تکنیک بخارست رومانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، پنجاهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی اختراعات و نوآوری INOVA ۲۰۲۶ با عنوان Golden Jubilee، از اول تا چهارم اکتبر ۲۰۲۶ برابر با ۹ تا ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ در شهر زاگرباس برگزار شد.

در این رویداد بین‌المللی، نمایندگان ۵۷ کشور جهان حضور دارند و بیش از ۶۰۰ اختراع و طرح نوآورانه مورد داوری قرار دارند.

در این دوره از نمایشگاه، طرح‌های ارائه‌شده از سوی تیم پژوهشی متشکل از محمدمهدی آزادفلاح، حامد محبتی، معظمه بهرام‌نژاد، محمدهادی دره‌زرشکی و صفری‌نژاد میبدی موفق به کسب درآمد از دانشگاه طلای INOVA ۲۰۲۶ و همچنین جایزه ویژه پلی‌تکنیک بخارست رومانی شدند.

معظمه بهرام‌نژاد، دانشجوی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، از اعضای این تیم پژوهشی است که با حضور در این رویداد بین‌المللی، در کنار سایر اعضای تیم در کسب این افتخار علمی و نوآورانه مشارکت داشته‌اند.

کسب موفقیت در یکی از رویدادهای بین‌المللی حوزه اختراعات و نوآوری، در شرایط دیجیتالی که طرح‌های شرکت‌کننده از جهان در معرض ارزیابی و داوری قرار گرفتند و در نهایت، این تیم پژوهشی موفق به دریافت مدال طلای این نمایشگاه و جایزه ویژه دانشگاه پلی‌تکنیک بخارست شد.

کد مطلب 6970859
زهرا سیفی

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