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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۴۶

کسب مدال طلا توسط دانشگاه علامه در مسابقات جهانی اختراعات کرواسی

کسب مدال طلا توسط دانشگاه علامه در مسابقات جهانی اختراعات کرواسی

تیم ایران به سرپرستی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، مدال طلای مسابقات جهانی «ایده و اختراعات کرواسی ۲۰۲۲» را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، مسابقات جهانی ایده و اختراعات کرواسی ۲۰۲۲ (Inova Croatia ۲۰۲۲ (Inova، در ۱۹ تا ۲۳ مهرماه ۱۴۰۱ (۱۱ تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۲)، زیرنظر فدراسیون بین‌المللی مخترعان(IFIA) و سازمان جهانی مالکیت فکری (WIIPA) و با حمایت انجمن‌ها و مراکز نوآوری و اختراعات اروپا در پایتخت کرواسی به دو ‌صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

بر اساس این گزارش تیم ایران به سرپرستی و مدیریت دکتر سید جلال الدین فرجی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت شهری و متخصص حوزه شهر هوشمند دانشگاه علامه طباطبائی، فاطمه ایزدی، دانشجوی دکترای گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی و امیرحسین پاینده و سامان کیوان‌نیا، دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری دانشگاه تهران در بین هزار تیم شرکت کننده موفق به کسب مدال طلای مسابقات در زیر گروه «تبلیغات و گردشگری» شد.

در این دوره از رقابت ها مخترعانی از ۴۰ کشور دنیا همچون کشورهای آلمان، آمریکا، ژاپن، چین، کره جنوبی، سوئیس، سوئد، نروژ، فرانسه، سنگاپور، کانادا، اندونزی و ایران حضور داشتند که هزار اختراع، ابتکار و نوآوری آنها در ۲۲ زیر گروه متخلف مورد ارزیابی هیئت داوران این در مسابقات قرار گرفت.

تیم ایران از نظر نوآوری، ماهیت طرح، کم‌هزینه و مقرون‌ به‌صرفه بودن، تأثیر اجتماعی و اقتصادی، فرصت‌های بازار و سایر شاخص های مورد نظر مسابقه، با طرحی در حوزه گردشگری هوشمند شهری و گردشگری آینده محور در این جشنواره بین‌المللی برتر شناخته شد و مدال طلای این دوره از مسابقات را از آن خود کرد.

کسب مدال طلا توسط دانشگاه علامه در مسابقات جهانی اختراعات کرواسی

کد مطلب 5611727
مهتاب چابوک

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