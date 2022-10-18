کسب مدال طلا توسط دانشگاه علامه در مسابقات جهانی اختراعات کرواسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، مسابقات جهانی ایده و اختراعات کرواسی ۲۰۲۲ (Inova Croatia ۲۰۲۲ (Inova، در ۱۹ تا ۲۳ مهرماه ۱۴۰۱ (۱۱ تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۲)، زیرنظر فدراسیون بین‌المللی مخترعان(IFIA) و سازمان جهانی مالکیت فکری (WIIPA) و با حمایت انجمن‌ها و مراکز نوآوری و اختراعات اروپا در پایتخت کرواسی به دو ‌صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

بر اساس این گزارش تیم ایران به سرپرستی و مدیریت دکتر سید جلال الدین فرجی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت شهری و متخصص حوزه شهر هوشمند دانشگاه علامه طباطبائی، فاطمه ایزدی، دانشجوی دکترای گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی و امیرحسین پاینده و سامان کیوان‌نیا، دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری دانشگاه تهران در بین هزار تیم شرکت کننده موفق به کسب مدال طلای مسابقات در زیر گروه «تبلیغات و گردشگری» شد.

در این دوره از رقابت ها مخترعانی از ۴۰ کشور دنیا همچون کشورهای آلمان، آمریکا، ژاپن، چین، کره جنوبی، سوئیس، سوئد، نروژ، فرانسه، سنگاپور، کانادا، اندونزی و ایران حضور داشتند که هزار اختراع، ابتکار و نوآوری آنها در ۲۲ زیر گروه متخلف مورد ارزیابی هیئت داوران این در مسابقات قرار گرفت.

تیم ایران از نظر نوآوری، ماهیت طرح، کم‌هزینه و مقرون‌ به‌صرفه بودن، تأثیر اجتماعی و اقتصادی، فرصت‌های بازار و سایر شاخص های مورد نظر مسابقه، با طرحی در حوزه گردشگری هوشمند شهری و گردشگری آینده محور در این جشنواره بین‌المللی برتر شناخته شد و مدال طلای این دوره از مسابقات را از آن خود کرد.