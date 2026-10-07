«وضعیت زیستی» به باگالری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «وضعیت زیستی» که عصر جمعه ۱۷ مهر در باگالری افتتاح می‌شود، شامل آثاری از شبنم التجائی و به پیشنهاد آیدین خانکشی‌پور است.

التجائی متولد ۱۳۷۲ در سیرجان است و در رشته‌ نقاشی و در مقطع کارشناسی دانشگاه شهید باهنر در شهر کرمان تحصیل کرد. نخستین نمایشگاه انفرادی وی با عنوان «نسیان» در گالری «هومهر» واقع در کرمان برگزار شده است. دیگر آثار او در گالری‌های «بام»، «شمیده»، «احسان» و «موزه‌ هنرهای معاصر» کرمان به صورت نمایشگاه گروهی نیز روی دیوار رفته است.

در بخشی از بیانیه این نمایشگاه آمده است: «سایه سلطه و برتری‌جویی گاه تا حدی که بخواهد جنون‌آمیزترین کنش‌ها از انسان سربزند، پیش رفته است؛ گویی انسان خواسته است هم‌نوع خویش را چنان ببلعد که هم اثری از آثارش نباشد و هم سایه آن دیگری را تا ابد از سر خود کوتاه کند.

اگرچه انسان هر بار خواسته چنین چرخه‌ای را «خویِ حیوانی» لقب دهد و اینگونه بار مسئولیت را به دوش غرایض مشترک با حیوان گذارد اما بی‌گمان خردِ سلطه‌جو و شهوت بی‌پایانِ قدرت، دوبال این انسانی‌ترین کهن‌الگوی رفتاری بشر هستند.»

علاقه‌مندان به بازدید از نمایشگاه «وضعیت زیستی» می‌توانند هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۰ و روزهای جمعه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در باگالری حضور پیدا کنند. گالری شنبه‌ها تعطیل است.