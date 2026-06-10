به گزارش خبرگزاری مهر، «آنچه می‌روید» عنوان نمایشگاه انفرادی از آثار سارا خالقی‌مقدم است که روز جمعه ۲۲ خرداد در باگالری به نمایش درمی‌آید.

آثار این هنرمند با نگاهی متمایز به پرداخت و اجرای منظره شکل گرفته و هدف از برگزاری این نمایشگاه علاوه بر حمایت از هنرمندان جوان، توجه به رویکردهای تازه در خلق موضوعات رایج است.

در بیانیه‌ نمایشگاه «آنچه می‌روید» نوشته شده است: «طبیعت حضوری‌ خاموش و پیوسته است که رویشی بی‌وقفه در فروپاشی و باززایش‌ را در بر دارد. هنرمند میان رهاشدگی و مداخله، معلق در مرزِ مشاهده و تصرف است.

گل‌ها دو روایت‌ از میلِ انسان و طبیعت هستند: یکی در طلبِ نظم، دیگری وفادار به بی‌نظمیِ زنده‌ جهان.

و آن‌چه می‌ماند، فاصله‌ای‌ست میان انسان و آن‌چه همواره در پیِ نزدیک‌شدن به آن بوده است.»

علاقه مندان به بازدید از این نمایشگاه می‌توانند هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۰ و جمعه‌ها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به باگالری مراجعه کنند. گالری روزهای شنبه تعطیل است.