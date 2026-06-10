  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

«آنچه می‌روید» به باگالری رسید؛ وفادار به بی‌نظمی جهان

«آنچه می‌روید» به باگالری رسید؛ وفادار به بی‌نظمی جهان

نمایشگاه آثار سارا خالقی‌مقدم با عنوان «آنچه می‌روید» عصر جمعه ۲۲ خرداد در باگالری افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «آنچه می‌روید» عنوان نمایشگاه انفرادی از آثار سارا خالقی‌مقدم است که روز جمعه ۲۲ خرداد در باگالری به نمایش درمی‌آید.

آثار این هنرمند با نگاهی متمایز به پرداخت و اجرای منظره شکل گرفته و هدف از برگزاری این نمایشگاه علاوه بر حمایت از هنرمندان جوان، توجه به رویکردهای تازه در خلق موضوعات رایج است.

در بیانیه‌ نمایشگاه «آنچه می‌روید» نوشته شده است: «طبیعت حضوری‌ خاموش و پیوسته است که رویشی بی‌وقفه در فروپاشی و باززایش‌ را در بر دارد. هنرمند میان رهاشدگی و مداخله، معلق در مرزِ مشاهده و تصرف است.

گل‌ها دو روایت‌ از میلِ انسان و طبیعت هستند: یکی در طلبِ نظم، دیگری وفادار به بی‌نظمیِ زنده‌ جهان.

و آن‌چه می‌ماند، فاصله‌ای‌ست میان انسان و آن‌چه همواره در پیِ نزدیک‌شدن به آن بوده است.»

علاقه مندان به بازدید از این نمایشگاه می‌توانند هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۰ و جمعه‌ها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به باگالری مراجعه کنند. گالری روزهای شنبه تعطیل است.

کد مطلب 6856183
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها