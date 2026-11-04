به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه گروهی «ورای خویش» عصر جمعه ۱۵ آبان در باگالری آغاز به کار می‌کند. این مجموعه با آثار نسل جدیدی از هنرمندان و به انتخاب امیرحسین زنجانی شکل گرفته است.

آیدا پاشاخانلو، کتایون حسینی، خاطره عنبری، وحیده قنبری، حانیه کمالی و بهزاد کهکی، هنرمندان این نمایشگاه هستند.

در بیانیه این نمایشگاه آمده است: انسان، همواره در جستجوی تفحص و تصور خویش بوده است و این تصویر نه در آینه دیگران بلکه در عمیق‌ترین لایه‌های وجود خود نهفته است. «ورای خویش»، روایت این جستجوست. این سفر از سطح جلوه‌ها به ژرفای درون رفته و از آنچه دیده می‌شود به آنچه هست حرکت می‌کند. هر هنرمند در این مجموعه جهانی را بازتاب داده که آن را عمیقاً زیست کرده و به آن باور داشته است.

علاقه‌مندان به بازدید از این نمایشگاه می‌توانند هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۰ به باگالری مراجعه کنند.