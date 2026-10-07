سفر هیئتی از حماس به قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس امروز چهارشنبه اعلام کرد که هیئتی از این جنبش به ریاست زاهر جبارین رئیس حماس در کرانه باختری، برای دیدار با شماری از گروه‌ها و جریان‌های فلسطینی راهی قاهره، پایتخت مصر، شد.

حسام بدران عضو دفتر سیاسی و رئیس دفتر روابط ملی این جنبش و غازی حمد عضو دفتر سیاسی حماس در نوار غزه نیز در ترکیب این هیئت حضور دارند.

حماس اعلام کرد که این سفر در چارچوب تکمیل رایزنی‌ها درباره ابتکارهای مربوط به گفتگوی ملی فلسطین انجام می‌شود.

قرار است هیئت حماس در دیدارهای خود با گروه‌ها و جریان‌های فلسطینی، راه‌های پیشبرد روند گفتگوی ملی و نزدیک کردن دیدگاه‌های گروه‌های مختلف فلسطینی را بررسی کند.

این هیئت همچنین شماری از پرونده‌های مرتبط با مرحله کنونی و تحولات مسئله فلسطین را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.