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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۴

پلیس لندن برای راهپیمایی حامیان فلسطین محدودیت‌های شدیدی وضع کرد

پلیس لندن برای راهپیمایی حامیان فلسطین محدودیت‌های شدیدی وضع کرد

پلیس لندن برای راهپیمایی دانشجویان حامی فلسطین در سومین سالگرد آغاز جنگ غزه، محدودیت‌های شدیدی وضع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پلیس متروپولیتن لندن برای راهپیمایی دانشجویان حامی فلسطین در روز چهارشنبه محدودیت‌های شدیدی وضع کرد.

این راهپیمایی قرار است از دانشگاه کینگز لندن آغاز و در میدان راسل، نزدیک دانشگاه کالج لندن، پایان یابد. پلیس از شرکت‌کنندگان خواسته است ساعت ۱۲:۳۰ به وقت محلی در میدان لینکلن اینز تجمع کنند و از مسیر تعیین‌شده به سمت میدان راسل حرکت کنند. تجمع نیز باید تا ساعت ۱۴ پایان یافته و شرکت‌کنندگان متفرق شوند.

همچنین پوشاندن صورت به‌گونه‌ای که هویت افراد مشخص نباشد ممنوع اعلام شده و پلیس هشدار داده است افرادی که این مقررات را نقض کنند ممکن است بازداشت شوند.

جیمز هارمن، معاون دستیار رئیس پلیس متروپولیتن اذعان کرد پلیس نمی‌تواند این اعتراض را ممنوع کند، مگر اینکه خطر بی‌نظمی جدی به حدی باشد که نتوان آن را با اعمال محدودیت‌ها کنترل کرد. وی افزود این شرایط برای درخواست ممنوعیت اعتراض فراهم نشده است.

هارمن همچنین مدعی شد افرادی که مرتکب جرائم نفرت‌پراکنانه شوند یا شعارهایی در حمایت از «انتفاضه» سر دهند و از افراط‌گرایی غیرقانونی حمایت کنند، بازداشت خواهند شد.

این راهپیمایی همزمان با سومین سالگرد ۷ اکتبر و آغاز جنگ غزه برگزار می‌شود. پلیس پیش‌تر از برگزارکنندگان خواسته بود زمان اعتراض را تغییر دهند، اما راهپیمایی همچنان برای ۷ اکتبر برنامه‌ریزی شده است.

کد مطلب 6971002

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