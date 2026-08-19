به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «سما» فلسطین، جنبش حماس با هشدار درباره تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی، اعلام کرد کابینه بنیامین نتانیاهو در تلاش است با تداوم جنایتها، توافق آتشبس و روند اجرای توافق شرمالشیخ را با مانع مواجه کند.
حماس حمله اخیر رژیم صهیونیستی را نشانه ادامه تجاوزات و تشدید عمدی اقدامات خونین دانست و تأکید کرد که این اقدام از اصرار کابینه نتانیاهو بر ادامه جنایتها و تضعیف تلاشها برای تثبیت آتشبس حکایت دارد.
این جنبش افزود همزمانی این جنایت با دیدارهای اخیر در قاهره و تحرکات میانجیها، نشان میدهد نتانیاهو عامدانه در پی ناکام گذاشتن تلاشهای مذاکراتی و برهم زدن کوششهای منطقهای و بینالمللی برای پیشبرد اجرای طرح دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و توافق شرمالشیخ است.
حماس این اقدام را چالشی آشکار در برابر تلاشها برای توقف تنش و تحقق امنیت و ثبات در منطقه توصیف کرد و گفت حماس و دیگر گروههای فلسطینی با جدیت و مسئولیتپذیری برای موفقیت توافق تلاش میکنند؛ رویکردی که در دیدارهای اخیر با جرد کوشنر، داماد و مشاور ارشد رئیسجمهور آمریکا، و طرفهای میانجی نیز نمود داشته است.
این جنبش از دولت آمریکا، کشورهای میانجی و طرفهای ضامن آتشبس خواست رژیم صهیونیستی را به اجرای تعهدات خود ملزم کنند، مانع تداوم جنایتها و تشدید تنشها شوند و اجازه ندهند نتانیاهو مسیر اجرای کامل توافق شرمالشیخ را مختل کند.
این مواضع پس از حمله شب گذشته رژیم صهیونیستی به یک کافه در اردوگاه ساحلی غزه مطرح شد؛ حملهای که به شهادت ۶ فلسطینی از جمله یک کودک و زخمی شدن ۱۰ نفر دیگر انجامید. حال سه تن از مجروحان وخیم گزارش شده است.
این نقض دوباره آتشبس، یک روز پس از دیدار هیأتی از حماس به ریاست خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی این جنبش، با جرد کوشنر صورت گرفت. این حمله همچنین پس از درخواست ترامپ برای توقف حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه در چارچوب اجرای طرح پیشنهادی او انجام شد.
حازم قاسم، سخنگوی حماس، پیشتر از رئیسجمهور آمریکا خواسته بود برای واداشتن رژیم صهیونیستی به پایبندی به توافقهای مربوط به اجرای مرحله دوم طرح صلح غزه فشار وارد کند. وی تأکید کرد حرکت به سوی مرحله دوم این طرح، در گرو ملزم کردن طرف صهیونیستی به اجرای تعهدات توافقشده است.
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