قاهره در پی برگزاری دیدار فتح و حماس درباره انتخابات فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع مصری به العربی اعلام کردند که قاهره در تلاش است که طی دو روز آینده زمینه برگزاری یک نشست مشورتی میان جنبش‌های فتح و حماس را فراهم کند.

این منابع افزودند: در این دیدار قرار است دو طرف درباره دستیابی به یک فرمول توافقی برای برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین بدون مانع و مشکل گفتگو کنند. رایزنی های قاهره با هدف فرمول جدیدی درباره مشارکت حماس در انتخابات آتی مجلس قانونگذاری فلسطین است.

این در حالی است که یک هیئت بلندپایه از جنبش فتح روز شنبه عازم قاهره پایتخت مصر شد تا با مقامات مصری دیدار کند.

این هیئت فلسطینی با مسئولان و نمایندگان گروه‌های فلسطینی نیز دیدار و درباره پرونده انتخابات پارلمانی فلسطین رایزنی خواهد کرد.

این هیئت شامل حسین الشیخ، نائب رئیس جنبش فتح و معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، ماجد فرج عضو کمیته مرکزی این جنبش و روحی فتوح رئیس شورای ملی فلسطین است.

قرار است هیئت جنبش فتح با هیئت جنبش حماس برای نخستین بار پس از مدت‌ها دیدار کند. قرار است انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین ۲۸ نوامبر سال جاری برگزار شود.