۲۳۳۰ لیتر گازوئیل قاچاق در شهرستان باوی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن شیخی‌سعید ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه عنافچه با انجام اقدامات دقیق اطلاعاتی، یک دستگاه خودرو وانت نیسان حامل سوخت قاچاق را در محورهای مواصلاتی این شهرستان شناسایی و متوقف کردند.

وی با اشاره به جزئیات این عملیات افزود: در بازرسی از خودروی توقیفی، مقدار دو هزار و ۳۳۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط شد که کارشناسان ارزش این محموله را دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان باوی تصریح کرد: متهم این پرونده پس از دستگیری و تکمیل تحقیقات مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد و سوخت‌های کشف‌شده نیز برای انجام مراحل اداری به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان منتقل شده است.

سرهنگ شیخی‌سعید با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با پدیده قاچاق، بیان کرد: پلیس با هرگونه اقدام غیرقانونی که منجر به هدررفت سرمایه‌های ملی شود با قاطعیت برخورد می‌کند و از شهروندان انتظار می‌رود هرگونه موارد مشکوک در این حوزه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.