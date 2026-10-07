  1. استانها
  2. خوزستان
۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۴

۲۳۳۰ لیتر گازوئیل قاچاق در شهرستان باوی کشف شد

۲۳۳۰ لیتر گازوئیل قاچاق در شهرستان باوی کشف شد

اهواز - فرمانده انتظامی شهرستان باوی گفت: در راستای مبارزه قاطع با قاچاق سوخت، مأموران انتظامی موفق به کشف دو هزار و ۳۳۰ لیتر گازوئیل قاچاق در این شهرستان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن شیخی‌سعید ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه عنافچه با انجام اقدامات دقیق اطلاعاتی، یک دستگاه خودرو وانت نیسان حامل سوخت قاچاق را در محورهای مواصلاتی این شهرستان شناسایی و متوقف کردند.

وی با اشاره به جزئیات این عملیات افزود: در بازرسی از خودروی توقیفی، مقدار دو هزار و ۳۳۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط شد که کارشناسان ارزش این محموله را دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان باوی تصریح کرد: متهم این پرونده پس از دستگیری و تکمیل تحقیقات مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد و سوخت‌های کشف‌شده نیز برای انجام مراحل اداری به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان منتقل شده است.

سرهنگ شیخی‌سعید با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با پدیده قاچاق، بیان کرد: پلیس با هرگونه اقدام غیرقانونی که منجر به هدررفت سرمایه‌های ملی شود با قاطعیت برخورد می‌کند و از شهروندان انتظار می‌رود هرگونه موارد مشکوک در این حوزه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

کد مطلب 6971003

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها