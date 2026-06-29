کشف ۶۶ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در پارسیان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرزاد شریفی از اجرای طرح ضربتی ۷۲ ساعته مقابله با قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی در سطح این شهرستان خبر داد.
وی اظهار کرد: در جریان اجرای این طرح مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، میدانی و بررسی اسناد، تعدادی شرکت غیرفعال را که اقدام به دریافت سهمیه سوخت میکردند شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی پارسیان افزود: در بازرسیهای انجامشده در مجموع ۶۶ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شد و در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.
سرهنگ شریفی ارزش سوختهای قاچاق کشف شده را بنا بر نظر کارشناسان اقتصادی ۴۰ میلیارد ریال اعلام کرد.
وی با تأکید بر استمرار برخورد قاطع پلیس با قاچاق کالا و ارز، گفت: مقابله با قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی با اقتدار در دستور کار پلیس قرار دارد و اجازه هیچگونه فعالیت مجرمانه به قاچاقچیان داده نخواهد شد.
فرمانده انتظامی پارسیان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک یا مجرمانه، مراتب را از طریق سامانه فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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