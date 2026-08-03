۱۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در ۳ شهرستان خوزستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد حسن شیخی سعید فرمانده انتظامی شهرستان باوی اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاق سوخت، مأموران کلانتری ۳۲ شیبان با اقدامات اطلاعاتی یک دستگاه خودروی نیسان حامل سوخت قاچاق را شناسایی کردند.

وی افزود: پس از توقیف خودرو و بازرسی از آن، یک هزار و ۴۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد که کارشناسان ارزش آن را یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان باوی گفت: یک متهم در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قانونی معرفی شد. سوخت‌های مکشوفه نیز به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان منتقل شد.

سرهنگ فرج سودانی فرمانده انتظامی هندیجان نیز بیان کرد: در اجرای طرح برخورد با قاچاق سوخت، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همکاری عوامل کلانتری ۱۱ و پاسگاه‌های چم‌خلف و سویره ۱۴ دستگاه خودرو باری و سواری حامل سوخت قاچاق را در محورهای مواصلاتی شهرستان توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودروها ۲۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق که به‌صورت مَشک مایعات در خودروها جاسازی شده بود کشف شد و ۱۴ نفر نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی هندیجان گفت: ارزش ریالی این محموله ۱۲ میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سرهنگ کامران خوشناموند فرمانده انتظامی ماهشهر نیز اظهار کرد: مأموران مبارزه با قاچاق کالا، ارز و سوخت حین گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی منتهی به شهرستان به چند دستگاه خودرو حامل سوخت مشکوک شدند و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از دو دستگاه خودرو ۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد که کارشناسان ارزش آن را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی ماهشهر تصریح کرد: در این رابطه ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.