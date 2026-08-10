کشف ۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در باوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن شیخی سعید اظهار کرد: در راستای مبارزه جدی با پدیده قاچاق سوخت، ماموران کلانتری ۱۱ چمران با انجام اقدامات اطلاعاتی یک دستگاه خودرو کامیونت حامل سوخت قاچاق را شناسایی و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس در بازرسی از خودروی توقیفی مقدار ۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق که فاقد هرگونه مجوز گمرگی بود را کشف کردند.

سرهنگ شیخی سعید با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش سوخت کشف شده را بالغ بر ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، بیان کرد: در این راستا یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قانونی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان باوی خاطر نشان کرد: سوخت های کشف به شرکت پخش فرآورده های نفتی استان منتقل شد .