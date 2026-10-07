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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۰

اردوغان و پوتین گفتگو کردند

اردوغان و پوتین گفتگو کردند

رئیس‌جمهور ترکیه با همتای روسیه‌ای خود به صورت تلفنی درباره روابط دوجانبه و نیز مسائل منطقه‌ای و جهانی گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه به صورت تلفنی گفتگو کرد.

بر اساس اعلام مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، در این گفتگو روابط دوجانبه میان آنکارا و مسکو و همچنین مسائل منطقه‌ ای و جهانی مورد بررسی قرار گرفت.

اردوغان با تاکید بر اهمیت تلاش‌ ها برای تامین ایمنی کشتیرانی در دریای سیاه، اعلام کرد که ترکیه همواره آماده است به تلاش‌ ها برای آغاز مذاکرات مستقیم میان روسیه و اوکراین کمک کند.

رئیس‌ جمهور ترکیه همچنین در این تماس تلفنی، تولد پوتین و موفقیت حزب وی در انتخابات دوما را تبریک گفت.

کد مطلب 6971049

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