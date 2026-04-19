۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۰۷

اعلام آمادگی ترکیه برای برگزاری مذاکرات اوکراین در سطح سران به پوتین

وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد: اردوغان آمادگی آنکارا را برای برگزاری مذاکرات اوکراین از جمله در سطح سران، به پوتین اعلام کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در پایان پنجمین مجمع دیپلماسی آنتالیا در سخنانی اعلام کرد: اردوغان در تماس‌ های خود با پوتین و زلنسکی، آمادگی ترکیه را برای سازماندهی مذاکرات از جمله در سطح سران، اعلام کرد.

هاکان فیدان در ادامه اضافه کرد: اما در این زمینه شرایط نه تنها به تمایل آنکارا، بلکه به تمایل طرفین نیز بستگی دارد.

این در حالیست که یک منبع آگاه در دولت ترکیه دیروز شنبه به خبرگزاری ریانووستی گفته بود: آنکارا در حال تلاش برای ازسرگیری مذاکرات درباره اوکراین در آینده‌ ای بسیار نزدیک است.

این منبع آگاه در آنکارا در این خصوص اضافه کرد: آنکارا ارتباط خود را با همه طرف‌ ها حفظ کرده و آماده است در ایجاد شرایط برای بازگشت به مذاکرات و پیشبرد روند صلح نقش‌ آفرینی کند.

این در حالیست که آخرین دور مذاکرات میان مسکو و کی یف ۱۷و ۱۸ فوریه به میزبانی ژنو و با مشارکت روسیه، اوکراین و آمریکا برگزار شد، اما پس از آن نشست های آتی به حالت تعلیق در آمدند.

در پی وقوع این تعلیق، یک منبع آگاه در دفتر ریاست جمهوری ترکیه پیشتر با صدور بیانیه ای از آعلام آمادگی آنکارا برای میزبانی از دور جدیدی از مذاکرات میان روسیه و اوکراین خبر داده بود.

