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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

در نشست کشورهای مشترک المنافع مطرح شد؛

تاکید پوتین بر لزوم ایجاد جهان چند قطبی و ساختار مالی با ثبات

تاکید پوتین بر لزوم ایجاد جهان چند قطبی و ساختار مالی با ثبات

رئیس جمهور روسیه بر لزوم ایجاد ساختار مالی با ثبات به دور از تأثیرات خارجی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز جمعه در نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع اعلام کرد که ازبکستان از سال آینده ریاست این اتحادیه را بر عهده خواهد گرفت.

وی افزود: آیا می توانیم با سرعت بیشتری پیش برویم؟ شاید بتوانیم. برای تحقق این هدف چه کاری باید انجام دهیم؟ باید موانع را برطرف کنیم.

پوتین همچنین گفت: درباره اهمیت تلاش های کشورهای مستقل مشترک المنافع برای حفاظت از تاریخ مشترک و جلوگیری از تحریف آن رایزنی کردم.

رئیس جمهور روسیه تاکید کرد: برخورداری از یک ساختار مالی باثبات که از تأثیرات خارجی به دور باشد، به ما امکان می دهد بسیاری از چالش های امروز را به طور مؤثر مدیریت کنیم. تمام تسویه حساب های دوجانبه با ارزهای ملی انجام می شود و سهم این ارزها در مبادلات تجاری میان کشورهای ما از ۹۰ درصد فراتر رفته است. این امر به ما اجازه می دهد، صرف نظر از هرگونه تأثیر خارجی یا شرایط بازار، همکاری های اقتصادی خود را تعمیق کنیم.

وی گفت: تمام کشورهای مستقل مشترک المنافع از ایجاد جهان عادلانه و چند قطبی حمایت می کنند.

کد مطلب 6972362

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