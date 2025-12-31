  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۰

منبع ترک: پوتین احتمالا در آینده نزدیک به ترکیه سفر می‌کند

منبع ترک: پوتین احتمالا در آینده نزدیک به ترکیه سفر می‌کند

یک منبع سیاسی در ترکیه از سفر احتمالی ولادیمیر پوتین به این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، یک منبع سیاسی در ترکیه اعلام کرد، پیشتر اردوغان از پوتین برای سفر به ترکیه دعوت به عمل آورده بود و پیش بینی ما این است که این سفر در سریع‌ترین زمان ممکن صورت بگیرد.

وی افزود، پوتین و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تلاش دارند سطح ارتباطات خود را حفظ کنند. آنکارا امیدوار است از پوتین در جریان سفر رسمی وی به ترکیه طی دوره آتی استقبال به عمل آورد.

این منبع بیان کرد: گفتگوها میان رؤسای جمهور ترکیه و روسیه در خصوص پرونده‌های مختلف ۲ جانبه و منطقه‌ای نتیجه بخش بوده است.

کد خبر 6708409

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها