به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، یک منبع سیاسی در ترکیه اعلام کرد، پیشتر اردوغان از پوتین برای سفر به ترکیه دعوت به عمل آورده بود و پیش بینی ما این است که این سفر در سریع‌ترین زمان ممکن صورت بگیرد.

وی افزود، پوتین و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تلاش دارند سطح ارتباطات خود را حفظ کنند. آنکارا امیدوار است از پوتین در جریان سفر رسمی وی به ترکیه طی دوره آتی استقبال به عمل آورد.

این منبع بیان کرد: گفتگوها میان رؤسای جمهور ترکیه و روسیه در خصوص پرونده‌های مختلف ۲ جانبه و منطقه‌ای نتیجه بخش بوده است.