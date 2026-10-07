کشت کلزا در میاندورود آغاز شد

فاطمه عباسپور در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای توسعه کشت محصولات روغنی در میاندورود اظهار کرد: امسال سطح ابلاغی کشت کلزا در این شهرستان یک هزار و ۷۵۰ هکتار تعیین شده و عملیات کشت در بخش قابل توجهی از اراضی هدف آغاز شده است.

وی افزود: تاکنون ۱۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی میاندورود به کشت کلزا اختصاص یافته و روند آماده‌سازی و کشت سایر اراضی نیز در حال انجام است.

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین نهاده مورد نیاز کشاورزان گفت: تاکنون چهار هزار و ۲۸۰ کیلوگرم بذر کلزا در اختیار بهره‌برداران قرار گرفته و تلاش شده است بذرهای اصلاح‌شده و با کیفیت در زمان مناسب به کشاورزان برسد.

عباسپور توسعه کشت دانه‌های روغنی را در کاهش وابستگی کشور به واردات روغن مؤثر دانست و تصریح کرد: افزایش سطح زیرکشت کلزا علاوه بر کمک به تأمین بخشی از نیاز کشور به روغن، می‌تواند زمینه افزایش درآمد و بهره‌وری در واحدهای زراعی را فراهم کند.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت زمان مناسب کشت خاطرنشان کرد: پایش مزارع، رعایت تقویم زراعی و ارائه توصیه‌های فنی به کشاورزان از جمله برنامه‌هایی است که برای دستیابی به عملکرد مطلوب در مزارع کلزا دنبال می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های اقلیمی و کشاورزی شهرستان، دستیابی به سطح یک هزار و ۷۵۰ هکتاری پیش‌بینی‌شده می‌تواند نقش مؤثری در افزایش تولید کلزا و تقویت زنجیره تولید دانه‌های روغنی داشته باشد.