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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۶

کشت کلزا در میاندورود آغاز شد

کشت کلزا در میاندورود آغاز شد

میاندورود- مدیر جهاد کشاورزی میاندورود از آغاز عملیات کشت کلزا در این شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون ۱۵۰ هکتار از اراضی زیرکشت این محصول رفته است.

فاطمه عباسپور در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای توسعه کشت محصولات روغنی در میاندورود اظهار کرد: امسال سطح ابلاغی کشت کلزا در این شهرستان یک هزار و ۷۵۰ هکتار تعیین شده و عملیات کشت در بخش قابل توجهی از اراضی هدف آغاز شده است.

وی افزود: تاکنون ۱۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی میاندورود به کشت کلزا اختصاص یافته و روند آماده‌سازی و کشت سایر اراضی نیز در حال انجام است.

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین نهاده مورد نیاز کشاورزان گفت: تاکنون چهار هزار و ۲۸۰ کیلوگرم بذر کلزا در اختیار بهره‌برداران قرار گرفته و تلاش شده است بذرهای اصلاح‌شده و با کیفیت در زمان مناسب به کشاورزان برسد.

عباسپور توسعه کشت دانه‌های روغنی را در کاهش وابستگی کشور به واردات روغن مؤثر دانست و تصریح کرد: افزایش سطح زیرکشت کلزا علاوه بر کمک به تأمین بخشی از نیاز کشور به روغن، می‌تواند زمینه افزایش درآمد و بهره‌وری در واحدهای زراعی را فراهم کند.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت زمان مناسب کشت خاطرنشان کرد: پایش مزارع، رعایت تقویم زراعی و ارائه توصیه‌های فنی به کشاورزان از جمله برنامه‌هایی است که برای دستیابی به عملکرد مطلوب در مزارع کلزا دنبال می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های اقلیمی و کشاورزی شهرستان، دستیابی به سطح یک هزار و ۷۵۰ هکتاری پیش‌بینی‌شده می‌تواند نقش مؤثری در افزایش تولید کلزا و تقویت زنجیره تولید دانه‌های روغنی داشته باشد.

کد مطلب 6971210

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